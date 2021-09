Las exportaciones peruanas sumaron US$ 4,162 millones en julio, cifra que reportó un incremento de 16% respecto al mismo mes del año anterior, informó este miércoles la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en base a cifras preliminares de su Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam).

Pese al crecimiento registrado en julio, la CCL dijo que se observa una caída de nuestros despachos en principales mercados de destino, como es el caso de China, pues los envíos a este país sumaron US$ 1,242 millones, cifra que representó un retroceso de 5.5% en relación a julio del año 2020. Le sigue Estados Unidos con US$ 564 millones, significando una contracción de 12.7%.

De igual manera, la variación negativa también se registró en países como Canadá con US$ 201 millones (-2.2%) y Japón con US$ 111 millones (-42.9%).

En tanto, los países que evidenciaron un incremento frente a julio del 2020 fueron India donde nuestros envíos sumaron US$ 256 millones (+920.2%); Corea del Sur, US$ 189 millones (+81.3%); Suiza, US$ 180 millones (+108.3%); Países Bajos, US$ 144 millones (+37%); Brasil, US$ 118 millones (+110%) y Chile, US$ 115 millones (+27.2%).

Productos exportados

Respecto a las principales líneas de producto exportadas, el Idexcam estableció que entre ellas se encuentran los minerales de cobre, cuyo valor ascendió a US$ 795 millones (-10.5%); el oro, US$ 654 millones (+31.2%); cátodos de cobre refinado, US$ 287 millones (+14.2%); paltas frescas, US$ 235 millones (+57.9%); harina de pescado, US$ 200 millones (-20.6%); minerales de plomo, US$ 118 millones (+57.3%); minerales de hierro, US$ 91 millones (-3.9%); petróleo residual 6, US$ 69 millones (+210.7%); grasas y aceites de pescado en bruto, US$ 68 millones (+120.8%); y mandarinas frescas, US$ 67 millones (-4.2%).

Conforme a lo anterior, fueron seis líneas de productos exportadas que pertenecen al sector tradicional: minerales de cobre, el oro, los cátodos de cobre refinado, harina de pescado y los minerales de plomo, según precisó la CCL.

En tanto, entre las principales líneas de productos exportadas correspondientes al sector no tradicional destacaron las paltas con US$ 235 millones y un incremento de 57.9%, las mandarinas frescas con US$ 67 millones y una caída de 4.2%, la pota congelada con US$ 53 millones y un avance de 9.3%, los espárragos frescos con US$ 50 millones y un crecimiento de 20.1%; y el alambre de cobre refinado con US$ 32 millones y avance de 183.8%.

VIDEO SUGERIDO

Entrevista Eduardo Salhuana