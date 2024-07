La Comisión Ad Hoc encargada de definir las fechas para el pago del Reintegro 2 ha enfrentado críticas por la ausencia de sus representantes del Ejecutivo en las sesiones cruciales. Esta situación ha generado un retraso en el pago de las devoluciones a miles de fonavistas, afectando directamente a quienes esperaban este ingreso en 2024.

Jorge Milla, representante de la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú), ha asegurado que el nuevo grupo de beneficiarios deberá recibir su pago sin falta en agosto.

Además, ha anunciado cambios significativos con el objetivo de agilizar el proceso de pago en el Banco de la Nación. Según Milla, el grupo no solo incluirá a herederos de fonavistas fallecidos, sino también a contribuyentes vivos de entre 77 y 80 años.

Luis Luzuriaga, presidente de los fonavistas, informó a Infobae que la Comisión Ad Hoc ya ha aprobado el padrón de Reintegro 2. Este padrón comprende a 225 mil beneficiarios, entre ellos aportantes de 75 años y a 75 mil herederos.

Sin embargo, aún está pendiente la firma del padrón que incluirá a fonavistas mayores de 75 años, inscritos en el Padrón de Conadis, y a aquellos con enfermedades graves o terminales. También se considerará a los deudos de fonavistas mayores de 93 años.

Este retraso en la implementación de los pagos ha generado preocupación entre los beneficiarios, quienes dependen de estas devoluciones para su bienestar económico. La comunidad espera que las autoridades tomen las medidas necesarias para cumplir con los compromisos establecidos y evitar mayores demoras.

¿Por qué se realizó el retraso?

El esperado pago del Reintegro 2, inicialmente previsto para julio, ha sido postergado hasta agosto debido a retrasos en el proceso. Jorge Milla, representante de la Comisión Ad Hoc, declaró en Exitosa que la falta de apoyo de la parte ejecutiva de la comisión y de la Presidencia del Consejo de Ministros ha sido un factor clave en este retraso.

Milla explicó que la Ley 31173 faculta a la comisión para contratar servicios de terceros, lo cual hubiera acelerado el proceso, pero los representantes del Ejecutivo se opusieron a esta medida.

“En su momento planteamos la Ley 31173 que faculta a la comisión a contratar servicios de terceros. Los representantes del Ejecutivo se opusieron, y eso hubiera permitido acelerar el proceso”, declaró Milla.

El representante también mencionó que se les informó que “los plazos no les han alcanzado”. Durante dos semanas, la comisión no sesionó debido a la ausencia de los representantes del Ejecutivo, lo que complicó aún más la situación. “Son dos semanas que no hemos sesionado porque los representantes del Ejecutivo no asistieron. Algunos [justificaron], pero igual eso ha perjudicado”, añadió Milla.

La postergación del pago ha generado preocupación entre los beneficiarios, quienes esperaban recibir el Reintegro 2 en julio, tal como se había anunciado previamente. Milla concluyó señalando que esta demora ha afectado negativamente a quienes ya estaban a la expectativa de la devolución.





¿Cómo cobrar los aportes en el Banco de la Nación?

En un reciente comunicado, se ha informado a los beneficiarios del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) sobre los pasos a seguir para el cobro del nuevo pago. Es esencial que los beneficiarios cumplan con ciertos requisitos y procedimientos para asegurar la correcta recepción de los fondos.

Pasos a Seguir:

Verificación del Padrón de Beneficiarios: Antes de proceder con cualquier trámite, los beneficiarios deben corroborar su inclusión en el padrón correspondiente. Esta verificación es crucial para confirmar que están autorizados a recibir el nuevo pago. La lista de beneficiarios puede ser consultada en el sitio web oficial del Fonavi o en los puntos de atención designados.

Antes de proceder con cualquier trámite, los beneficiarios deben corroborar su inclusión en el padrón correspondiente. Esta verificación es crucial para confirmar que están autorizados a recibir el nuevo pago. La lista de beneficiarios puede ser consultada en el sitio web oficial del Fonavi o en los puntos de atención designados. Presentación en el Banco de la Nación: Una vez confirmada su inclusión en el padrón, los beneficiarios deberán acercarse al Banco de la Nación. Es indispensable llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI) para poder realizar cualquier gestión.





