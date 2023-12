La Comisión de Economía del Congreso elaboró el dictamen de reforma del sistema previsional recaído en 68 proyectos de ley, uno de los cuales fue presentado por el Ejecutivo, pero el documento cuenta con varias contradicciones.

El artículo 15 del dictamen precisa que con la vigencia de la ley, queda prohibido el retiro parcial o extraordinario de los fondos acumulados, salvo el 25% para la cuota inicial del crédito hipotecario y el 50% cuando el afiliado padezca de una enfermedad terminal. Incluso, el artículo 25 indica que podrán recibir una pensión mínima quienes no realicen retiros a partir de la entrada en vigencia de la norma. Sin embargo, la disposición complementaria décima primera autoriza a retirar hasta 2 UIT a quienes hasta el 30 de noviembre de este año no cuenten con aportes previsionales por seis meses continuos.

Otro sinsentido de la propuesta es la incorporación de todas las entidades del sistema financiero. Si bien, hay que destacar que el mercado necesita más competencia, el predictamen no solo incorpora a bancos, financieras, cajas municipales y rurales, sino también a entidades que no captan recursos del público como las Empresas de Créditos (las otrora Edpymes) y las cooperativas.

Sobre todo esto, el exjefe de la SBS, Juan José Marthans, consideró que en el Legislativo se debe realizar un replanteo de la iniciativa.

“Saludo que se diga que quienes han retirado no tendrán una pensión mínima, porque eso incentiva a que no se retire, pero luego se contradice con el acceso que se permite de 2 UIT. Hay que tener claro que los aportes no son un seguro de desempleo, para eso tenemos la CTS”, añadió.

También, cuestionó la incorporación de entidades financieras que no están preparadas para la administración de los recursos de los afiliados, por lo que señaló que ese es un cambio que se tiene que hacer con urgencia.

“No sé por qué generan propuestas tan desaliñadas como incluir empresas que no tienen la capacidad, infraestructura y menos captan recursos del público. Todo esto parece un efecto distractor para aplazar el debate. Creo que está bien que entidades financieras puedan participar, pero tienen que ser aquellas que estén bien capitalizadas”, añadió.

APORTES

El dictamen refiere que los trabajadores dependientes que estén afiliados al sistema nacional de pensiones y los que están en el sistema privado mantendrán las tasas de aporte vigentes. En cuanto a los independientes, se les aplicará una tasa progresiva que va desde 2% de los ingresos mensuales en el primer año, a 5% en el cuarto año.

Además, tanto a dependientes como independientes se aplicará una comisión mixta por productividad que considera la rentabilidad del fondo administrado, que estará compuesto por un componente fijo (sobre el total del fondo administrado) y otro variable.

También, se incorpora la figura de Cuentas ‘Nocionales’ en el SNP, sustituyendo de esta manera el régimen de reparto, con la finalidad de que cada jubilado acceda a una pensión acorde con lo aportado.

