En esta nueva edición del programa Marcas & Mercados de Peru21TV estará presente José Miguel Vega, director de Estudios de Tracking de Marca de Ipsos, en el que brindará detalles sobre la nueva filosofía desarrollada por Ipsos sobre las tres dimensiones al momento en que un consumidor escoge una marca.

El especialista comentó que una marca es exitosa cuando le facilita la vida al cliente en todo sentido, es decir, que no le cause dolores para ubicarla ni tampoco para adquirirla. “Hazmela fácil, no me compliques la vida, tengo suficientes problemas como para que vaya a cuatro tiendas para encontrar tu marca”, explica. Pero, además debe tener en cuenta tres aspectos: el contexto, las expectativas y la empatía para que la marca sea preferida por el cliente sobre las otras.

¿En qué consiste cada uno de estos aspectos? El programa de hoy que se trasmitirá en Perú21TV, a las 6:00 p. m., Vega brindará los pormenores a Flavia Maggi, conductora del programa.

Vega es bachiller en Ingeniería Estadística de la Universidad Nacional de Ingeniería y trabaja en Ipsos hace más de 10 años, en los cuales ha escalado en varias posiciones. Acompáñenos en este nuevo programa.

