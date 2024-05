Después de 13 años con crecimientos superiores a dos dígitos, el comercio electrónico registró su avance más lento en 2023 con un avance de 7%. Sumó US$13,000 millones, reveló la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece).

“Nuestra proyección el año pasado era que al menos creceríamos dos dígitos, pero la crisis económica y política en el Perú, la caída del consumo privado y no menos importante, el canal físico, influyeron en el desempeño del ecommerce. El sector que tuvo mayor crecimiento en el mencionado canal fue el de turismo (20%), mientras el que tuvo una contracción del -5% fue el ecommerce retail”, señaló Helmut Cáceda, presidente de la Capece.

Pese a esta desaceleración, Cáceda sostiene que el ecommerce dio un salto en los últimos cuatro años. Tal es así que, al cierre de 2023, esta industria representó el 5.4% del PBI, cuando en el 2019 era 2.4%.

“En esta industria, hemos evolucionado de una etapa incipiente a una fase de crecimiento. No obstante, todavía hay mucho trabajo por hacer como industria, ya que todavía estamos rezagados frente a otros países de la región, pues en lo que se refiere en compras online per cápita Uruguay y Chile nos sobrepasa, pese a tener menor población”, explicó.

Según el gremio, al cierre del año pasado, el 50 % de peruanos hicieron sus compras por internet. Del total de ellos, el 30% de compradores online fueron de provincias, aunque su frecuencia y el ticket de compra es mucho menor que en la capital.

“En cuanto a las compras en línea, las provincias están rezagadas con respecto a Lima por aproximadamente cuatro años. Sin embargo, lo interesante es que las provincias están experimentando un crecimiento significativo en la adopción del canal digital por parte de los usuarios. Este aumento en la adopción no se vio ni siquiera durante la pandemia (2020 y 2021). Las zonas que anteriormente no tenían acceso a la variedad de productos y precios de Lima están comenzando a descubrir que el comercio electrónico les permite igualar esas ventajas que antes no tenían”, explicó Cáceda.

Por otro lado, el número de comercios que venden online se ha mantenido moderadamente. del 2023 lo hicieron 332 000. De ese total, el 8% cuenta con una tienda online (entre tienda virtual, app, plataforma online). “Lo que sí nos ha sorprendido es el crecimiento exponencial de emprendedores que venden por redes sociales como Tik Tok o Instagram, conversan por whatsapp y terminan cobrando por una billetera digital. Si bien no es un sistema sofisticado, el ecommerce conversacional está ganando terreno creando su propio ecosistema: Red social + Whatsapp + Yape/Plim”, agregó.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Roberto Chiabra sobre nuevo ministro del Interior: "Una cosa es asesor y otra es ser ministro"