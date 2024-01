Aquella vez, un doctor le dijo: “Tu padre está más muerto que vivo”. Han pasado siete años y esas palabras parece que las escuchó ayer. Si la revancha tiene una forma, ella la encontró, una que busca reparar el poco tacto. Una de las razones para crear Tolki, servicio de acompañamiento emocional virtual y anónimo con psicólogos especialistas.

“Así no me haga millonaria, puedo sumarle a una persona que esté pasando por lo mismo que yo. Por eso Tolki tiene mi corazón”, me dice Bruna Mora, una de las ganadoras del programa Voces por el Bienestar, organizado por el Grupo Credicorp. Cada idea ganadora fue premiada con un capital semilla de US$15,000 para su desarrollo, la oportunidad de asistir al One Young World Summit 2024 en Montreal y ser parte de un programa de mentoría con expertos de Credicorp.

Bruna también tiene fobia a viajar en aviones. Cuando hace las maletas, le sudan las manos. Sube al avión y medita media hora. Si el vuelo es más largo, toma sus precauciones, como la vez que viajó a España. Meditación, dos libros, un cuaderno para escribir ideas, tres series completas y dos películas. Eran sus tablas de salvación para enfrentar sola el miedo y por 12 horas, mientras cruzaba el Atlántico. Pero sobre todo siempre piensa en su padre, cuando viajaban juntos y con su 1.90 metros la abrazaba y protegía.

¿Cómo así una administradora lanza un servicio de ayuda psicológica?

En realidad, por experiencia propia. Voy al psicólogo desde los 16 años… Justo el otro día estuve pensando que voy a comunicar más lo que significa para mí el tema del cuidado de la salud mental y por qué creo que es necesario y cómo nos ayuda. Entonces, son tres eventos que me ‘ayudaron’: la separación de mis padres a los 16, la muerte de mi padre a los 25 y que siempre sufrí de miedo a viajar en aviones. Las tres cosas fueron tratadas con diferentes especialistas; lo agradezco y creo en sus resultados.

¿La separación de tus padres es algo vivo aún?

Acabo de cumplir 32 años, pero sí me acuerdo todo lo que significó el hecho de cómo cambia tu personalidad, cómo influye en tu entorno…

¿Cómo cambió tu personalidad?

Vivimos en una sociedad donde nos construyen que debemos tener una familia con un orden y que eso asegurará nuestra felicidad.

El típico dibujo padre, madre, hijo y mascota.

Y para siempre. Si bien existe el trabajo con los psicólogos, también es un trabajo propio. La vida no es un orden, una estructura tal cual nos la pintan y la felicidad no se construye sobre la base de lo que la sociedad nos impone. Cada quien es un ser auténtico, tiene una diferente historia y una perspectiva de felicidad. Uno no puede elegir lo que le pase, pero sí cómo afrontar lo que le pase.

¿Cómo cambió tu forma de ser?

A los 16 años yo pensaba que quería casarme a los 25, formar una familia. Pensé que acabar una carrera y cumplir con títulos te iba a asegurar la felicidad. Y siempre mirando hacia adelante: haré esto y seré feliz. Cambié y empecé a concentrarme más en el presente, ser más abierta a diferentes conexiones, no estar siempre dentro de una burbuja.

Mencionaste algo importante: trabajo propio. ¿Cómo debe ser?

Constante, en el día a día. Reconocer lo que te duele y te hace vulnerable, también lo que fallas y en lo que puedes mejorar. Sanar y enfrentar.

Bruna Mora, creadora de Tolki. (Foto: Luis Julián).

La partida de un padre y a los 16 es duro. ¿Cómo lo afrontaste?

Tuvo una enfermedad crónica, pero falleció a los 54 años. Viví mucho tiempo entre clínicas y por eso fui consciente de que la salud en general es un privilegio. Entonces, Tolki busca ser una solución.

¿Cómo es el proceso de atención con Tolki?

Ingresas a la web tolkicuentaconmigo.com, ingresas tus datos, la disponibilidad con la que cuentas, pagas a través de nuestra plataforma con cualquier medio de pago. Son sesiones de 30 minutos. Tolki es accesible por lo virtual, en el tiempo que dispones, desde el lugar que dispones y con un precio accesible.

¿Cómo saber que lo que padezco necesita un acompañamiento emocional?

Algo que sientas que no puedes hablarlo con alguien más. Situaciones en las que simplemente conversando con alguien fuera de tu entorno pueden aliviarse.

¿Cuál sería la diferencia con ir al psicólogo?

Puedes tomarlo de manera anónima y creo que puede ayudar, sobre todo, a los hombres, quienes tienen más reparos para acceder a un tipo de terapia o psicólogo. Tolki puedes tenerlo más a la mano, a diferencia de una terapia, y puede ser el inicio hacia un cuidado de salud mental.

¿Por qué les cuesta a los hombres?

Porque somos una sociedad machista que hace al hombre ‘duro’, capaz de cumplir lo que impone la sociedad para poder ser aprobado.

¿Lo que te ha tocado vivir te sensibiliza más o, más bien, te endurece más?

Yo creo que me empatiza más. Pero sí me endurece en ciertas cosas, por ejemplo en las que la sociedad no quiere abrirse a una sociedad en la que tenemos que sanar y cambiar. Me hace blanda de corazón, pero fuerte de mente.

¿Es exagerado decir que el Perú es un país enfermo?

El Perú es un país herido y tenemos que empezar a sanar.

AUTOFICHA:

-“Soy Bruna Alejandra Mora Alfaro. Tengo 32 años. Nací en Lima. Acabé el colegio y estudié Administración de Empresas. Tolki nació a raíz de la pandemia. Se evidenció tanto el tema de la salud mental que dije ‘este podría ser el punto de inflexión’”.

-“A raíz de la pandemia, la ansiedad y la depresión crecieron en cerca del 25% a nivel mundial. Y pensé que sería un cambio en la humanidad, que cambiarían las prioridades… Más allá del respaldo y las mentorías, Voces es la experiencia más importante que he vivido”.

-“Tolki es el segundo emprendimiento en innovación que tengo. Y ahora se viene un relanzamiento de una nueva versión de Tolki, una que sea mucho más amigable para el usuario. Quiero tener un foco a nivel nacional, porque las provincias están un poco olvidadas. Eso se vendrá para este año”.

