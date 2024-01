Molly ya tenía un año. No era poodle, pero lo aparentaba con alegría. Lucía el pelo corto y de color marrón. No tenía cola y no lo sabía; cuando quería moverla, sacudía el poto con gracia. Era obediente y, en honor a ello, daba la patita cuando le extendían la mano. Pero un día, salió corriendo sin medir las consecuencias y un vehículo la atropelló.

Nunca tuvo una mascota. En casa casi estaban prohibidas las mascotas. Hasta el día que llegó Molly y cambió todo. El día que se fue, no fue un día cualquiera: dejó una honda tristeza y, a la vez, fue una de las razones para que María Pía Pacheco y Gonzalo León crearan la startup Vuelve Compostario, singular alternativa ecológica y respetuosa del momento que nos toca afrontar cuando nuestras mascotas parten.

En casa no quisieron más mascotas. Pero Molly les enseñó el amor a una mascota y no resistieron esa ausencia. Ahora Mona ilumina sus días. Tal vez sabe más trucos que Molly, es viajera y su dulzura ya la exhibe en las redes sociales de Vuelve. “Y la verdad es que ya no creo pueda vivir si una mascota”, me dice María Pía.

¿Cómo nace Vuelve?

Por el gran amor a los animales que descubrí recién en pandemia. Mi hermana mayor se casó, se mudó y tuvo un perrito. Esa mascota se insertó en nuestras vidas. Mi hermana menor encontró una perrita que le pusimos Molly, pero mis papás no querían. Mi papá le terminó diciendo “mi amor”, mi mamá le hacía ropa. Increíble. Siempre digo que desbloqueé un nivel de felicidad en mi vida que yo no sabía que existía. Pero así como llegó rápido, rápido se fue, al mes de tenerla. Un mes antes había fallecido mi abuelo, el patriarca. Fueron momentos difíciles. Y bueno, no sabíamos qué hacer con el cuerpo de Molly, nuestra casa no tiene jardín. Mi hermanita tuvo que cargar a la perrita, la llevó a una veterinaria y la trataron horrible. La metieron en una bolsa de basura, en una caja vieja y le dijeron “tú ve”. Nos enteramos de que existían los crematorios. No podíamos salir, era pandemia. Pero tuvimos que optar por eso. Y esa fue una razón importante por la cual crear Vuelve Compostario, que es ofrecer una alternativa que sea respetuosa con las personas, las mascotas y medioambiente.

¿Ya tenías algún emprendimiento vinculado al medioambiente?

Sí. Soy amante del medioambiente. Gonzalo, mi socio, tenía una empresa que se dedicaba al compostaje, que es la biodegradación de la materia orgánica en abono o compost. Tenemos un déficit de rellenos sanitarios, hay un montón de botaderos informales en el Perú y emiten un montón de CO2. Más del 60% de los residuos que se generan en una casa o en un restaurante son residuos orgánicos que pueden transformarse de manera natural, y reducir la contaminación. Justo en ese momento empezaron a salir noticias en Estados Unidos que existía el compostaje de humanos y nosotros decíamos que sería increíble poder hacer eso acá. Me dijo que le parecía que sí, pero que podíamos empezar un paso antes: intentar con mascotas. Y encontramos que ya había una empresa que hacía eso en Colombia. Y así empezamos.

María Pía Pacheco, cofundadora de Vuelve Compostario.

¿Cómo es el proceso?

Vamos a tu casa y recogemos a la mascota. La llevamos en un cajón acolchonado, bonito y que dice “un nuevo comienzo”. La llevamos a nuestro compostario, donde las mascotas son introducidas en una compostera, donde estará tres meses para el proceso de transformación, para lo cual usamos precompost, que es materia de compost que está en proceso de…, y que tiene los microorganismos que hacen que se acelere el proceso de descomposición. Al cliente le vamos comunicando cómo va yendo. Y los clientes pueden escoger la plantita y maceta que mejor representa a su mascota. El abono que queda se usa para nutrir a una planta. Al cabo de tres meses, se le entrega la mascota en una nueva forma de vida.

¿La planta llega en qué etapa?

Son plantas maduras, para asegurarnos de un cuidado óptimo. Pero la planta no es la mascota, sino el nutriente, que es el compost. Y acompañamos en el proceso de cuidar a la plantita. El producto que entregamos es la maceta con el nombre de la mascota, una piedrita con la huella que tomamos de la mascota y una bolsita, donde está el compost de la mascota. Se puede usar el compost para sembrar más plantas y hacer que la vida de la mascota se multiplique.

¿Qué potencial tienen los negocios alrededor de las mascotas?

Las personas en vez de tener hijos están optando por tener ‘perrijos’ o ‘gatijos’.

¿Por qué se ha transformado así la relación con los animales?

Porque las mascotas no son tan demandantes como una persona. Y las mascotas son ángeles que vienen a enseñarnos qué es el amor de verdad, el amor incondicional, y así podemos tener una relación más pura con un ser.

Hay quienes pensarán que este tratamiento a la mascota es exagerado.

Para las personas que no quieren tener una planta, pero se preocupan por el medioambiente y saben que una cremación contamina, nosotros igual transformamos a la mascota de manera natural y el compost lo donamos a proyectos de forestación. Es un servicio que cuida el medioambiente, porque la muerte de las mascotas se dará.

¿El próximo paso será con humanos?

Yo creo que sí, es algo que nos interesa muchísimo. Incluso, ya hay personas que nos lo piden. Es el futuro.

AUTOFICHA:

-“Soy María Pía Pacheco del Solar. Tengo 28 años. Nací en Trujillo. Mi papá trabajaba en un banco y nos movían bastante. He vivido en varias ciudades y al final terminamos en Lima, cuando yo tenía 10 o 12 años. Y ahora tenemos como mascota a Mona, en vez de Molly”.

-“Hoy Mona es la luz de nuestras vidas, sabe 20 trucos, le hemos enseñado a hacernos caso y es una perrita superdulce, siempre está en los videos de nuestras redes sociales. Y la verdad es que ya no creo poder vivir sin una mascota, no tendría mucho sentido”.

-“Estudié Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima. Me dedico a Vuelve Compostario y trabajo en la Embajada de Canadá. Vuelve ya me demanda dedicarme 100%… Pero mi socio sí se dedica por completo a Vuelve. En Instagram estamos como vuelve.compostario, ahí nos pueden contactar”.

