A la conquista de un nuevo mercado. El Ministerio de Agricultura y Riego, anunció las exportaciones de arándano a Taiwán, luego que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y las autoridades fitosanitarias de Taiwán-BAPHIQ (Bureau of animal and Plant Health Inspection And Quarantine, por sus siglas en inglés) suscribieran los acuerdos finales para el acceso del fruto peruano en este nuevo mercado asiático.

La demanda del nuevo destino beneficiará a productores de las regiones La Libertad, Lambayeque, Lima, Ica, Piura y Ancash, quienes durante la campaña 2019-2020 lograron exportar 120,100.75 toneladas que fueron comercializados en países de Europa, Asia y Estados Unidos.

El mercado taiwanés tiene una población de más de 23 millones de habitantes, y de acuerdo al departamento de inteligencia de mercados de PROMPERU, el arándano es un producto “prometedor”, con potencial exportador dentro de cada uno de los sectores de este mercado.

Además, los productos agrícolas exportados a Taiwán vienen experimentando un crecimiento constante durante los últimos años.

Según la Asociación de Productores de Arándanos del Perú (ProArándanos), para esta campaña se proyecta un crecimiento del 40% respecto a la temporada 2019/2020, con envíos que podrían alcanzar las 165,000 toneladas exportadas en la presente temporada.

A la fecha, según el Senasa, algunos lugares de producción ya iniciaron sus procesos de certificación para la exportación de este producto a diversos mercados internacionales.

Datos

Los arándanos son frutas ricas en antioxidantes, vitaminas y fibras.

