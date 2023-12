Hace unos días, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) reveló que existe una probabilidad de 37% de que este problema climático sea moderado. Aunque esto ha dado cierta tranquilidad, en la medida en que las posibilidades de que sea fuerte han disminuido, esto no significa que se deba descuidar los proyectos que ayuden a mitigar el problema.

En lo que va del año, la Contraloría General de la República ha advertido en varias ocasiones sobre el lento avance en el desembolso para la ejecución de proyectos y, aunque casi al cierre de 2023 las cifras se han incrementado, están aún lejos de llegar al 100% del gasto total.

Según el portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para atender la emergencia por el fenómeno de El Niño (FEN) se ha destinado un monto superior a los S/4,160 millones, de los cuales se ha devengado hasta la fecha el 64.2%.

Con información recogida al 27 de diciembre de 2023, el gobierno central es la entidad que registra la mayor ejecución, incluso por encima del promedio, con un 66.7% de avance. En este ámbito, el Ministerio de la Producción registra el mayor desembolso con un 94.9% de los más de S/63 millones que se le otorgaron.

En tanto, el Ministerio de Desarrollo Agrario y de Riego, que tiene la mayor asignación (por encima de los S/1,000 millones), presenta un gasto equivalente al 68.3%.

Por su parte, los gobiernos regionales, en promedio, registran un avance de 58.2%, mientras que los gobiernos locales solo 52.9%.

CORRUPCIÓN Y CAPACIDAD

El exviceministro de Economía Carlos Casas aseguró que, dependiendo de la magnitud de El Niño, su impacto podría variar entre 0.5% y 1% del Producto Bruto Interno (PBI), pero señaló que esto también dependerá de cómo se encuentre la infraestructura.

Según el también profesor de la Universidad del Pacífico (UP), una de las razones por las que no se desembolsa el presupuesto otorgado es la falta de capacidad de ejecución, ya que hay instituciones que no cuentan con los profesionales idóneos.

“Cuando se activan estos recursos, se abre también la puerta a la corrupción. Además, los procesos para ejecutar las obras toman tiempo, aunque, claro, esto debió tomarse en cuenta desde antes”, aseguró.

Para que esta situación no se repita, consideró que es necesario que se haga una revisión de los procedimientos, de manera que estos no sean “engorrosos”.

“Los procesos tienen que ser transparentes también para que la ciudadanía pueda supervisar”, resaltó y añadió que es necesario mejorar la regulación y emplear una cultura de prevención, de manera que no se espere a última hora para actuar.

Prevenir antes que lamentar

Ante posibles lluvias, es necesario reforzar las viviendas. Recientemente, desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), informaron que la próxima semana se registrarían las primeras lluvias a causa del fenómeno de El Niño (FEN). Ante esta situación, ¿qué tan preparados estamos?

Más allá del trabajo que les toca a las autoridades y organismos gubernamentales, los ciudadanos de a pie también podemos prevenir, pese a que por ahora se espera que el FEN sea moderado.

La analista en Gestión del Riesgo de Desastres del Indeci, Indira Oroz, explicó que es importante que las personas refuercen sus techos, principalmente si estos son de calamina, para evitar las filtraciones de agua. Para ello, precisó que una opción es colocarles un plástico que impida que el agua ingrese por algún hueco que pueda encontrarse.

Además, sugirió alejarse de las riberas de los ríos y tener sacos de arena para colocarlos en las entradas de las casas en caso de que se desborden los ríos o se registren inundaciones.

“Es necesario tener una mochila de emergencia y una caja de reserva con alimentos como para siete días. También es importante que las familias cuenten con un plan para identificar qué harán en caso de que se registre alguna emergencia”, precisó.





