Calles anegadas, enlodadas, con piedras, con autos detenidos y con desperfectos por los forados que se encuentran en las pistas. Así son por estos días las calles de algunas localidades del norte del Perú. Piura, Lambayeque, Tumbes han pasado de ser las ciudades del calor a ser las ciudades del frío olvido estatal. ¿Cuáles son los resultados de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC)?

Apenas terminada la Navidad, ya en temporada de verano, los reportes climatológicos daban cuenta de los principales estragos de las lluvias en el país, sobre todo en el norte. Horas de aguaceros, no fuertes pero sí persistentes, y las aguas empozadas por el defectuoso sistema de drenaje que existe desde siempre. Lo peor podría venir en las siguientes semanas si se intensificara El Niño.

De hecho, se avizoran más precipitaciones para estos días. Según informó el Senahmi, hoy y mañana se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra, y de fuerte a extrema intensidad en zonas localizadas de Tumbes y Piura. En la costa norte, además, se estiman precipitaciones de moderada a extrema intensidad. En estos lugares se alcanzará hasta los 25 milímetros de lluvia.

Comercios del Mercado Modelo de Chiclayo son afectados por las lluvias. (Foto: Difusión)

LO QUE NOS ESPERA

¿Pero en qué situación climatológica se encuentra nuestro país? El geólogo y observador del clima Patricio Valderrama comentó que “si bien la situación no es súper difícil ahora, ha expuesto qué tan mal estamos”.

Las lluvias más fuertes, mencionó en conversación con Perú21, se están produciendo en Tumbes, Chulucanas (Piura) y Chiclayo, “pero no son extremas, no son hipergrandes, enormes; son de moderadas a leves pero están causando daños. Aquí se demuestra el grado de preparación, de prevención que tienen nuestras ciudades, que es casi nulo. No hemos aprendido la lección”.

Añadió que estas lluvias no están asociadas directamente con el fenómeno de El Niño, sino que, más bien, son una suma de eventos que incluyen el ingreso de vientos calientes desde Ecuador.

Valderrama aseguró que en las próximas semanas “vamos a tener lluvias más fuertes”, no al nivel de 2017, pero sí similares a las ocurridas en marzo de 2023 con el Ciclón Yaku. “En aquella ocasión no se desbordó el río Piura ni se activaron quebradas, pero sí hubo desbordes en las ciudades. Muy probablemente tendremos episodios como ese. No se han hecho obras de prevención, drenajes pluviales por ejemplo. Entonces, habrá afectación a la agricultura, enfermedades, dengue… una prognosis conocida”, manifestó.

Informó que las zonas más afectadas, por ahora, son el río Reque, el río Lambayeque y el río Tumbes, donde “está lloviendo bastante en la parte alta de la cuenca, y eso baja a una zona muy delicada que se llama Pampas de Hospital, que es donde normalmente ocurren inundaciones”.

El sector empresarial se refirió también a las proyecciones climatológicas y el impacto de las lluvias en las inversiones. El presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Javier Bereche, indicó que la región viene experimentando las consecuencias del mal tiempo desde febrero de este año, sobre todo en la agricultura.

“Ha hecho que disminuya la producción de algunos productos. Entre junio y julio, todo el país se dio cuenta de cómo bajó la producción de limón. Lo mismo ocurrió con el mango, el arándano, el algodón, la palta y el banano orgánico. Eso ha hecho que en este segundo semestre de 2023 tengamos un impacto negativo en empleo, agroexportación, producción y, finalmente, en el PBI de Piura”, declaró a este diario.

Además, manifestó que, de acuerdo al reporte de las autoridades, esperan lluvias ligeras y moderadas, y que aguardan, por lo tanto, que “en nuestra región no se produzca una situación de catástrofe”.

Recordó que, luego de 2017, “Piura quedó muy golpeada en cuanto a infraestructura urbana” y que “no ha habido ninguna reparación” al respecto de parte de la ARCC. Los principales perjudicados, dijo, son los ciudadanos que “tienen que vivir entre huecos, arena y polvo”.

Según informó a Perú21 el periodista Víctor Palacios, del diario El Tiempo de Piura, en las últimas horas hubo lluvias de 58.6 milímetros en Alto Poclús y 47.8 milímetros en Ayabaca, localidades que no tienen sistema de drenaje.

“La presidenta Dina Boluarte vino en abril con motobombas, pero desde el Ejecutivo no fueron claros con la información. El gobierno regional recibió la ayuda, pero hasta el momento no se ve lo que han hecho”, manifestó.

También mencionó que, a la fecha, se han reportado 30,000 casos de EDAS (enfermedades diarreicas agudas) en toda su región, en menores de cinco años de edad, tomando datos de la Dirección Regional de Salud. “Esto no está relacionado con las lluvias, pero las precipitaciones aumentan el polvo, la contaminación, y es fácil que los niños se enfermen. La cantidad de zancudos, que había disminuido los últimos meses, volverá a aumentar”, finalizó.

PRECIPITACIONES TAMBIÉN EN LIMA

#Ahora Lima Metropolitana: Lluvia ligera y dispersa en diversos distritos. Se espera que la lluvia dispersa y de corta duración pueda seguir ocurriendo en horas de la noche. pic.twitter.com/3TWC9KB2iU — Senamhi (@Senamhiperu) December 27, 2023

En Lima también existe preocupación. En un reporte del martes de Canal N se observó el deplorable estado del puente Tambo, que une los distritos de Comas y Puente Piedra. Está conformado por tablas y alambres, y no cuenta con barandas. Nueve meses ya pasaron desde que colapsó y ninguna autoridad lo ha reparado. Hoy ya empieza a crecer paulatinamente el río Chillón debajo de él.

También se ha reportado el retraso en la descolmatación del río Lurín. El gerente de Desarrollo Económico de Lurín, Martín Román, dijo que la ANA (Autoridad Nacional del Agua) les otorgó las máquinas para realizar el trabajo, pero no ha enviado a los operarios.

¿Qué podemos esperar para Lima en los próximos días? Benito Valderrama, especialista en meteorología del Senamhi, indicó a Perú21 que se pueden activar algunas quebradas de la capital y los ríos que cruzan Lima, Rímac, Chillón y Lurín: “Pueden experimentar un incremento en su nivel” debido a las lluvias de moderada intensidad que se están presentando en las cuencas medias y altas.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.