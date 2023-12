Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, hace un análisis sobre las consecuencias de la deuda previsional de los empleadores del sector público y los desafíos que enfrentan.

¿Podría explicarnos cómo esta deuda por más de S/12,000 millones de los empleadores del Estado afecta las pensiones futuras de los trabajadores?

Claro, la deuda previsional que las entidades estatales tienen con los trabajadores tiene un impacto directo en sus pensiones futuras. Cuando el empleador retiene, pero no aporta, los afiliados pierden dos veces: primero, porque el dinero no ingresa a sus cuentas, y segundo, porque no genera rentabilidad con el tiempo. Esta doble pérdida se traduce en pensiones futuras más bajas.

¿Podría profundizar en la naturaleza de esta deuda?

Claro, una parte de la deuda se refleja en números que deben ser aclarados. A veces, el aporte de un trabajador puede figurar como deuda debido a problemas administrativos, como la falta de registro de que la persona ya no trabaja en la entidad. Limpiar esta información revelará la “deuda cierta”, que es la que realmente se debe recuperar.

¿Cómo funciona la reprogramación de pago de aportes previsionales para entidades públicas (REPRO - AFP)?

El REPRO busca abordar la deuda previsional de los empleadores estatales. Aunque el primer REPRO entre 2018 y 2019 fue exitoso, el segundo durante la pandemia no lo fue. Recientemente, se aprobó un tercer REPRO público con fecha límite en febrero de 2024. Su objetivo es facilitar a las entidades del Estado el pago de deudas con los afiliados por retener aportes indebidamente. Si funciona correctamente, debería corregir prácticas indebidas del pasado.

¿Cómo opera exactamente el REPRO?

El REPRO insta al deudor a pagar al afiliado lo retenido, reconociendo la rentabilidad que habría generado. Por ejemplo, si en 2012 una entidad retuvo el 10% de los ingresos de un trabajador y eso podría haber comprado 10 cuotas de un fondo, el pago debe cubrir esas 10 cuotas al precio actual. Esto elimina el impacto en el afiliado y busca regularizar la deuda con la rentabilidad que habría obtenido.

¿Cuántos años de antigüedad tienen estas deudas?

Hay deudas desde los años 90. No todas las entidades se acogieron al REPRO, y algunas, como las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), pueden encontrar más complejo acogerse debido a su gobernanza específica. La diversidad de entidades y regulaciones complica la situación.

¿Cómo se aborda este problema?

Primero, se debe pagar toda la deuda generada por la retención indebida, responsabilidad del Estado. Además, se debe evitar que estas prácticas se repitan. Debería haber sanciones administrativas y, eventualmente, penales para prevenir que el Estado les quite dinero a los empleados.

¿Qué sucede si las entidades no se acogen al REPRO?

Aunque no están obligadas, las demandas judiciales persisten si no se acogen al REPRO. Este programa es beneficioso tanto para los afiliados como para los morosos, ya que agiliza el pago de deudas de manera más eficiente que el proceso judicial.

¿Cómo pueden los trabajadores verificar si sus empleadores están haciendo los depósitos correspondientes?

Los trabajadores deben revisar regularmente sus estados de cuenta para verificar los aportes. Si detectan incumplimientos, pueden denunciarlo a Sunafil. También pueden comunicarse con la AFP con evidencia de que se está trabajando y que se están reteniendo los aportes en la boleta, lo que iniciará el proceso de cobranza.

