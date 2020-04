Para los fanáticos de la WWE, el nombre de Triple H es por demás conocido. Pero es en realidad tan icónico para la empresa de Vince McMahon, que hasta los no fanáticos pueden estar seguros de haber escuchado su nombre alguna vez. Paul Levesque, nombre real del hoy Vicepresidente Ejecutivo de Talentos de la empresa, debutó en la WWE hace 25 años, un 30 de abril de 1995, por lo que esta noche será homenajeado en Smackdown Live, en el Performance Center de WWE, en Florida.

Para esta fecha tan importante para el esposo de Stephanie McMahon -hija de Vince y Directora de Operaciones de la WWE-, brindó una entrevista para la concida web especializada en lucha, Bleacher Reaport, donde recordó los mejores momentos de su carrera, desde el inicio de su infinita amistad con Kevin Nash, Shawn Michaels, Scott Hall y Saen ‘X-Pac’ Waltman, conocimos como The Kliq, hasta sus entradas favoritas en Wrestlemania, pasando también por su peculiar relación con The Rock, con quien tuvo distintos feudos al inicio de los 2000.

THE KLIQ

“No conocía a ninguno de esos tipos antes de mi llegada a la WWE”, dice Triple H. "No los conocía en absoluto. La única conexión que tenía de alguna manera con cualquiera de ellos era que conocía a Terry Taylor, quien era amigo de Shawn Michaels. Shawn cuenta la historia de mi primer día, acercándose a mí y diciendo: 'viaja con nosotros’ y eso no es realmente exacto”, agregó.

Triple H contó que en sus primeros días en la WWE, ahorró lo suficiente para comprarse un auto y movilizarse en él, pero justo antes de hacerlo, tuvo el ecuentro con Kevin Nash, quien se encontraba dentro de una van.

“Kevin Nash se detuvo afuera de la ventana y tenía una camioneta”, dice Triple H. “Me estaba tocando el claxon a través de la ventana, y estaba gesticulando como, ‘ven aquí’. Entonces asomó la cabeza y me dijo: ‘¿Qué estás haciendo?’ Le dije: ‘Me voy a comprar un auto’. Él dijo: “¿Con quién viajas?” Le dije: ‘Estoy solo para este viaje’. Y él dijo: ‘Ven con nosotros; tenemos una camioneta’. Pensé: “¿Estás seguro? Parece que están algo apretados”. Y él dijo algo así como, ‘No, será genial’”. El resto es historia ya conocida.

D-GENERATION X

En la WWE de mediados a fines de la década de 1990, los héroes y villanos de dibujos animados se de moda. Fue una oportunidad para inventar un nuevo tipo de personaje, uno que Shawn Michaels y Triple H abrazaron, marcando el comienzo de la era de los ‘malos chéveres’. Cuando Michaels dio un paso atrás en su carrera de lucha libre en 1998, su suplente estaba listo para ser el centro de atención y titular por derecho propio.

“Cuando formamos DX por primera vez, fue una oportunidad para que yo realmente tomara un papel principal, aunque en cierto sentido estaba parado junto a Shawn”, dijo Triple H. “DX éramos, Shawn, Chyna y yo, en esencia, y todos éramos engranajes únicos en esta rueda. Shawn era la estrella. Pero muchas veces me puse en posición cuando tuve que tomar el balón”, contó el ‘Asesino Cerebral’.

“Esto fue cuando hacíamos muchas cosas sin guión, improvisábamos, y en DX hacíamos las cosas especialmente improvisadas. Y, por primera vez, me iban a dar el micrófono a lo grande y me dijeron que atacara a Vince (McMahon). Para volver a tener ese nivel de confianza, todavía recuerdo las palabras que salieron de mi boca y vi que la mirada en los ojos de Vince cambiaba y que estaba golpeando un nervio. Y pensando como ‘¡Dios mío! Me van a despedir’. Recuerdo caminar hacia la parte de atrás como, ‘creo que he ido demasiado lejos’”, agregó.

“Ese momento en DX fue realmente la puerta que se abrió para mí. Hubo períodos en los que Shawn se lesionaba, donde no necesariamente funcionaba correctamente para poder llevar el ángulo y tuve que hacerlo. Así que tuve que aprender”, explicó.

THE ROCK: SU MAYOR RIVAL Y SU SALUDO POR LOS 25 AÑOS DEL ‘JUEGO’

Si existe un luchador con el que ‘The Game’ batalló duro y parejo, fue Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Desde finales de los 90′, cuando ambos eran aún luchadores de mitad de caterlera, se enfrascaron en un feudo que empujó a ambos a los límites y que los vio ganar títulos desde calibre mediano hasta los mundiales. Sus feudos duraron muchos años, hasta el punto de convertir al ‘The Great One’, en uno de sus mayores rivales.

“Es algo gracioso; no éramos amigos”, dijo Triple H. “No sé si alguna vez cené con The Rock o salí después de un show con él o algo así. Estábamos en diferentes círculos. Pero mi respeto por él era increíble. Cada vez que escuchaba ‘Hey , vas a trabajar con The Rock, yo decía, ‘está bien, esto va a ser increíble’. Nos empujábamos uno al otro. Solo existía este respeto mutuo. Pero, según nuestra naturaleza competitiva, siempre existía esta intensa rivalidad”, contó el ‘Rey de reyes’.

“Nunca sentí durante ese tiempo que él y yo no nos caíamos bien. Pero éramos muy competitivos el uno con el otro. Hubo esta naturaleza competitiva en todo lo que hicimos. Cuando tienes 20 años, estás lleno de ti mismo. Tienes que estar en este negocio para ser bueno en lo que haces”, acotó.

“Hay mucho de ‘al diablo, lo haré mejor que él’”, explicó. “Recuerdo que una vez fui al Gold’s Gym y lo vi al otro lado del gimnasio y estába levantando pesas. Y estoy pensando: ‘Tengo que levantar más que él’. Simplemente había algo en él: siempre me impulsaba a querer hacer más y ser mejor”, expresó.

Mira el mensaje sorpresa que le envió The Rock a Triple H por sus 25 años:

SUS ENTRADAS FAVORITAS EN WRESTLEMANIA

Han pasado casi 10 años desde que Triple H luchaba regularmente en la programación de la WWE. Por lo general, aparece un par de veces al año, ayudando a establecer nuevos talentos donde y proporcionando un momento especial en cada WrestleMania, donde sus entradas épicas han cobrado vida propia.

“Creo que desde el punto de vista de la grandeza, desde la idea hasta la ejecución”, dice. “Mi favorito fue cuando salí con Charlotte [Flair] y Sasha [Banks] y Alexa [Bliss] y el trono, solo porque pudieron experimentar el estadio, y lo logramos de una manera tan grande. Para mí, ese siempre se destaca en mi cabeza”, confesó el fundador de NXT.

"Ojalá hubiera sido de noche el evento con la entrada de Terminator porque esa también fue genial. Arnold Schwarzenegger fue uno de mis héroes mientras crecía y, para mí, que él me presentara al inicio hizo que todo valiera la pena. Y luego, obviamente, luchar con Steph (su esposa) contra Ronda Rousey y Kurt Angle y hacernos salir juntos también fue bastante increíble ".

Mira las mejores entradas del ‘Asesino cerebral’ en Wrestlemania:

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

