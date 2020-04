A los 69 años, murió Howard Finke, uno de los mejores anunciadores en el mundo del entretenimiento deportivo. Más conocido como ‘The Fink’, fue el primer anunciador del ring que tuvo la empresa. Al pasar tres décadas, la voz distintiva de Finkel fue una de las mejores en la programación de la WWE (antes WWF).

El 19 de enero de 1987, Finkel hizo su debut en el Madison Square Garden, en la celebración de 10 años que cumplía la compañía.

A través de un comunicado, la WWE dio a conocer la triste noticia.

“La voz distintiva de Finkel era reconocible al instante, y durante más de dos décadas, las superestrellas como The Ultimate Warrior , ‘Stone Cold’ Steve Austin y más tendrían victorias por el título anunciadas por ‘The Fink’. A pesar de ser un locutor, Finkel no rehuyó la competencia dentro del ring en ciertas circunstancias. En 1995, luchó contra su viejo rival Harvey Wippleman en un Tuxedo Match en Raw, y más tarde ayudó a X-Pac a afeitarse la cabeza de Jeff Jarrett en un Hair vs. Hair Match en SummerSlam 1998″, recuerda la empresa.

Miembro del Salón de la Fama de WWE falleció este viernes

“Además de su legendario cargo como locutor, ‘The Fink’ era un recurso indispensable dentro de las oficinas de la WWE por su vasto conocimiento de la historia del entretenimiento deportivo. Muy respetado por las superestrellas actuales, las leyendas de la WWE, la memoria enciclopédica y la amabilidad de Finkel lo hicieron querido entre sus colegas”, agrega.

Finalmente, la WWE extendió sus condolencias la familias, amigos y fanáticos de Finkel.

Miembro del Salón de la Fama de WWE falleció este viernes

Hasta el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento.

DATO:

-The Fink fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE el 4 de abril de 2009.

VIDEO RECOMENDADO: Apple lanza un iPhone más barato: conoce sus características y especificaciones

Apple lanza un iPhone más barato: conoce sus características y especificaciones