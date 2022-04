¿Merecido o exagerado? Mike Tyson vuelve a ser protagonista de las portadas en Estados Unidos y a nivel mundial pero esta vez con nada relacionado al deporte. El ex boxeador le propinó una golpiza a un sujeto ebrio que estaba molestándolo durante todo el vuelo y que estaba siendo grabado por uno de sus amigos mientras se burlaba de uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. En cierto momento, Mike Tyson no soportó más y se dio media vuelta para propinarle una golpiza a esta persona, quien continuó grabándose mientras su amigo se burlaba de cómo había quedado luego de probar unos cuántos golpes de Tyson. El video ha sido publicado por TMZ Sports y reporta que esto ocurrió durante un vuelo que iba desde San Francisco hacia Florida. De acuerdo al medio, Tyson pidió en reiteradas ocasiones al hombre que se calmara, pero no fue hasta que le dio unos golpes que pudo tranquilizarse.

MIRA AQUÍ EL VIDEO DE MIKE TYSON

Mike Tyson golpea a hombre ebrio en el avión | VIDEO: TMZ