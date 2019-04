Perú vs. Ecuador EN VIVO por Sudamericano Sub 17 vía Movistar Deportes y Latina

Perú vs. Ecuador EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 5 del hexagonal final del Sudamericano Sub 17 en el estadio de la Universidad San Marcos este jueves desde las 9:10 pm. (hora peruana) y por transmisión de Movistar Deportes y Latina. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Perú vs. Ecuador se enfrentan con la obligación de ganar para seguir soñando con la clasificación al Mundial de la categoría. El que pierde le dice adiós al sueño de estar en Brasil 2019. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en el Sudamericano Sub 17.

Perú vs. Ecuador: horas y canales en el mundo



México 9:10 pm.

Perú 9:10 pm. | Movistar deportes y Latina

Ecuador 9:10 pm. | Gol TV MachDeportes

Colombia 9:10 pm. | Fox Sports

Bolivia 10:10 pm. | Bolivia TV y Cotas Cable TV

Venezuela 10:10 pm. | La Tele Tuya

Argentina 11:10 pm. | TyC Sports

Chile 11:10 pm. | Canal 13

Uruguay 11:10 pm. | VTV

Paraguay 11:10 pm. | RPC y Unicanal

Brasil 11:10 pm. | SporTV Premiere

España 3:10 am. (Viernes 12)

La selección peruana no tiene margen de error en este Sudamericano Sub 17. Las dos derrotas consecutivas contra Chile y Paraguay, que no estaban en los planes de Carlos Silvestri, han puesto en la cuerda floja a la bicolor en su intento por clasificar al mundial de la categoría. El empate no sirve.

Perú y ecuador llegan a este partido en igualdad de condiciones. Ambos han sumado solo un punto en este hexagonal final y el que pierda queda fuera. El empate, dependiendo de los resultados que se den, deja a ambas selecciones con pie y medio fuera del mundial.

El Perú vs. Ecuador será el partido de fondo de la jornada de este jueves. es decir que ya conocerán los resultados de los partidos Paraguay vs. Argentina y Uruguay vs. Chile.

Para los rojiblancos y la tricolor, el mejor escenario posible es que Argentina y Chile ganen, aseguren sus cupos al Mundial y dejen al ganador del último partido que defina su clasificación en la última jornada. Puras matemáticas para dos selecciones que ya se enfrentaron en la fase de grupos y que el triunfo fue para los locales.

En el cuadro de Carlos Silvestri será el regreso de Yuriel Celi, ausente contra Paraguay por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Rafael Caipo es duda por la lesión a la rodilla que sufrió en la derrota contra Chile del pasado sábado.

Perú vs. Ecuador: probables alineaciones



Perú: Massimo Sandi; José Racchumick, Kluiverth Aguilar, Carlos Montoya, Mathias Llontop; Alessandro Burlamaqui, Yuriel Celi, Pedro De la Cruz, Joao Grimaldo, Oscar Pinto; Nicolás Figueroa.



Ecuador: Joan López; Jordan Morán, Piero Hincapié, Roberto Cabezas, Hanssel Delgado; Neicer Acosta, Patrickson Delgado, Erick Pluas, Johan Mina, Adrián Mejía; Pedro Vite.

