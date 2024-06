Perú cayó ante su similar de Canadá en la Copa América y complicó mucho sus chances de pasar de ronda. Tras la derrota, conversamos con Víctor Rivera, director técnico, quien comentó sobre el partido y los cambios que Perú podría tener en su próximo partido ante Argentina.

“Las pocas ocasiones de gol que tuvimos, no pudimos tener eficacia. Las más claras las tuvo Lapadula en el partido anterior y en este y lamentablemente no estuvo bien perfilado ni tuvo la contundencia para terminar la jugada. Perú ha intentado, pero no ha tenido claridad”, señaló para Perú21.

El experimentado estratega comentó que la expulsión de Miguel Araujo fue un factor determinante para la victoria de Canadá.

“Más que fallar el replanteo, no se esperaba al expulsión. Se intentó empatar el partido. La expulsión modificó la idea de juego y Canadá aprovechó eso”, agregó.

El ‘Chino’ Rivera dijo que se tiene que analizar muy bien el arranque ante Argentina y pidió a Bryan Reyna y Paolo Guerrero desde el inicio.

“Habría que hacer cambios y analizar bien. De repente, tener desde el inicio a Reyna, de repente optar por arrancar con Guerrero o empezar con Guerrero y Lapadula. Habría que analizar bien, porque Perú se juega el todo, dependiendo de otros resultados. Tenemos jugadores. Grimaldo va a estar fresco, ahí tenemos alternativas”, afirmó.

Además, hizo hincapié en el rendimiento de Piero Quispe, quien mostró un mejor juego ante Canadá.

“Tuvo una opción de gol e incluso se atrevió a encarar, tendría que tener esa continuidad. Para potenciar su juego, se podría asociar con Reyna o con Cueva. Se juntó bien con Flores y ese fue el mejor momento de Perú. Se conocen y se encontraron bien en el primer tiempo”, añadió.

Por último, Rivera expresó su deseo por una victoria de Perú sobre Argentina en el próximo partido. “Tenemos que jugar un partido bastante inteligente, será un partido muy táctico. Históricamente, Perú le ha hecho muy buenos partidos a Argentina”, concluyó.





