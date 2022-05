Si en Perú ya es considerada la atleta con mayor proyección en pruebas de velocidad y salto, Cayetana Chirinos recibe el mismo reconocimiento en España, país donde ya ha cosechado logros notables con solo 14 años, como la medalla de oro en salto largo en el XXXV Campeonato Sub 16 de España en Pista Cubierta.

A la luz de sus resultados y el enorme potencial que atesora Cayetana, el exatleta olímpico Luis Felipe Méliz no tiene reparos en asegurar que se trata del futuro del atletismo peruano. “Tiene una mentalidad súper ganadora, es muy madura para su edad. Deportivamente tiene muy buena técnica de carrera, es el futuro del atletismo en el Perú”, afirmó.

El cubano nacionalizado español es palabra autorizada no solo porque tiene a Chirinos entre sus pupilas en el prestigioso Club Deportivo Méliz Sport, que regenta en la ciudad española de Guadalajara. Lo es, también, por una trayectoria deportiva que incluye múltiples presencias y medallas en pruebas de salto en torneos de primer nivel mundial.

“Cayetana posee una velocidad natural y una saltabilidad que tienen pocas personas. Además, hay que destacar la gran estabilidad de sus marcas, algo que no es común a su edad. En salto largo, por ejemplo, lo ha logrado por encima de los 5.50 metros”, dice convencido.

Luis Felipe Méliz revela algunos detalles que pintan de cuerpo entero a la joven deportista nacional, quien a su corta edad suma un subcampeonato en los 100 metros planos del Mundial Escolar Sub 15 de Serbia y una medalla de oro en 60 metros planos en el Campeonato Sub 16 de Madrid celebrado en marzo pasado.

“Para mí fue revelador lo que ocurrió en marzo, en el Nacional de España en Pista Cubierta. Ella quedó quinta en los 60 metros planos, con una marca de 7.79 segundos. Fue un resultado importante, porque no es nada fácil ganar una medalla en España; para tener esa oportunidad, debes disputar cuatro carreras en dos días, así que se imaginan la competencia que hay. Luego de la final, Cayetana dijo: ‘Es hora de irnos, que mañana quiero ganar la prueba de longitud’. Y así lo hizo. Me sorprende la garra, el empuje que tiene para superarse. Ya en el salto largo, no le dio opción a nadie y marcó diferencia desde su primer salto”.

En estrecha colaboración con Oscar Valiente, quien es entrenador de Chirinos desde hace varios años, Luis Felipe Méliz se encarga de impulsar la carrera deportiva de la peruana en un medio tan competitivo como el español. “Junto a Javier Sotomayor Gómez, hijo de la leyenda olímpica cubana, Cayetana es nuestro fichaje estrella.

El Club Deportivo Méliz Sport tiene un convenio con el Ayuntamiento de Guadalajara y nuestros atletas, desde los 6 hasta los 23 años, entrenan en las Pistas de Atletismo de Fuente de La Niña. Justo aquí ayudamos a preparar a Cayetana para su participación en los recientes torneos españoles”.

La labor de Luis Felipe Méliz con la talentosa deportista nacional se centra sobre todo en el salto largo. En esta prueba, Cayetana anotó 5.63 metros en el Nacional Sub 16 de España en Pista Cubierta y poco después, en abril, firmó su mejor registro al saltar 5.68 metros en un control oficial realizado en la Videna. “Asesoramos en el vuelo aéreo, el salto vertical, cómo trabajar los brazos, la caída, la carrera de impulso. Trabajamos muy de cerca a Oscar Valiente para que la planificación de Cayetana sea de lo mejor”, señala el exatleta.

Mientras tanto, Chirinos continúa preparándose en Lima para sus próximas competencias. Entre ellas destaca el XXI Campeonato de España Sub 16 al Aire Libre, que se disputará entre el 23 y 24 de julio en la ciudad de Avilés. En ese certamen, Méliz vislumbra otra gran actuación de Chirinos.

“Al paso que va, no me sorprendería que en los próximos meses salte 5.80 metros. Hacerlo con 14 años sería una pasada, porque la mejor sub 18 de España está en 5.79. Sin embargo, lo importante es ir paso a paso con Cayetana, sin apresurarse”, señala Méliz, quien tiene en su staff de entrenadores a Javier Sotomayor, el mejor saltador de altura de la historia.

“Javier Sotomayor ve a Cayetana con un gran potencial. Piensa lo mismo Iván Pedroso, leyenda olímpica de salto largo y asesor técnico en mi club. Se trata de una niña que sabe lo que quiere y sigue mejorando. Le va a dar muchas alegrías al Perú”, finaliza.

VIDEO RECOMENDADO:

El restaurante miraflorino PORCUS que desde hace unos años viene conquistando paladares teniendo al cerdo como estrella, amplía su carta con platos de tradición criolla.