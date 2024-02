Pese a la campaña de intriga, los videos con versos incluidos, la foto de Paolo Guerrero con la camiseta y un contrato firmado, la llegada del ‘Depredador’ a la Universidad César Vallejo (UCV) no está confirmada.

Se tenía previsto que el delantero se sume al equipo hoy lunes, pero la situación ya no es la misma porque Paolo ahora no quiere jugar para los ‘poetas’ y su destino estaría en otro equipo peruano. Así lo anunció el periodista Franco Lostaunau en ESPN.

“Me acaban de decir hoy que la llegada de Paolo Guerrero a César Vallejo no está confirmada. Algo ha pasado en esta semana que el jugador no se ha sentido cómodo, y parece que no quiere ir a Trujillo. Esto ha hecho que un club grande de Lima se entere y quiera contar con él. Ya se imaginarán de qué equipo estoy hablando”, publicó el periodista.

Ante el revuelo por sus declaraciones, el periodista se comunicó con el jugador, le confirmó la noticia y agregó el motivo de no querer jugar en la UCV.





“Me dejó algunas cosas claras. A él le gustaría ir a la César Vallejo, pero que por temas extra futbolísticos o familiares, que no tengo por qué decirlos, se le complica ir a Trujillo. Entonces, de alguna manera quiere entablar conversaciones con la familia Acuña para deshacer su contrato”, explicó.

Y finalizó: “Lo primero que quiere hacer es resolver su tema con César Vallejo, para después hablar de algún club... Colo Colo, Alianza Lima, LDU. Ahora, no es un tema fácil, hay un contrato sobre la mesa. Y obviamente el club buscará que se respete”, agregó.

De esta forma, el destino de Paolo Guerrero no es claro, pero se cree que uno de los interesados podría ser Alianza Lima, quien anunció que uno de sus delanteros (Pablo Sabbag) está lesionado.

