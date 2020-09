La clase es innata. Te distingue del resto y te vuelve tan especial como quieras. Nolberto Solano lo sabe. Privilegiado para pegarle a la pelota, inteligente para tratarla, ganador para demostrarlo. Del muchacho tricampeón con Sporting Cristal, pasando por Boca Juniors y Newcastle, al 'crack' de la selección peruana y hoy técnico. 'Ñol' en su esencia, con mucho para contar a continuación.

Estás en Inglaterra, en una casa bonita, con un futuro hecho y el reconocimiento de la gente. ¿Te sientes feliz?Soy un agradecido de la vida. Fui un privilegiado. Se nace con el talento y lo perfeccionas. Yo aproveché al máximo la profesión, tengo a mi familia con salud, la gente se acuerda de lo que hice, escribo una columna semanal en un diario aquí en Newcastle y estoy haciendo un curso UEFA para entrenar en la comunidad europea. Tengo amigos como Gustavo Poyet, el técnico del Sunderland, con quien charlé hoy.

¿El secreto de tu éxito?Quemar etapas. Pasé por una Sub 17, Sub 20, Sub 23 hasta llegar a la selección mayor. Estuve en Cristal, fuimos tricampeones, jugamos buenas Copas Libertadores, como la de 1997. Luego, me fui a Argentina, que tiene un campeonato casi europeo; y después, a Inglaterra. Hoy, a los 14 años, los chicos tienen empresario y todos los días los diarios los venden a Europa y ninguno se va.

¿La prensa es tan responsable como los mismos chicos que no manejan los elogios?Los representantes, por levantar el precio de un jugador, los venden a todos lados y la prensa lo publica sin mesura. Hay cinco diarios deportivos, ¿cómo sobreviven si cuestan 50 céntimos desde hace 20 años? En cuanto a los jóvenes, hay que ser profesionales. A mí me enseñaron que no puedes ir a una conferencia con gorro.

¿Por qué no hay profesionalismo en el jugador joven?Porque no comen y no viven el fútbol. No tenemos jugadores con dinámica. Uruguay tiene tres millones de habitantes y nosotros 30, y ¿dónde estamos? Nos falta hambre, aquí los chicos confunden las cosas. Andy Polo andaba con chofer cuando jugaba en Perú, Dios mío. A Edison Flores lo vendieron al Villarreal a la desesperada, y en Europa, si no rindes, no juegas. Yordy Reyna no está en una liga 'top' y Cristian Benavente no entiendo por qué no sale del Real Madrid. Si hubiera tenido condiciones, ya estaría en el primer equipo, así que tiene que ver otros clubes.

¿Eso se llama conformismo?Hay que rogar para que los chicos se consoliden, para que sean profesionales. Por ejemplo, ante UTC, Alexi Gómez, que estaba haciendo las cosas al revés, jugó más o menos y la prensa publica: "Ya está recuperado". No seamos hipócritas, el fútbol no es un partido. El jugador piensa: "Puta, ya me perdonaron todo". El fútbol es una carrera que exige sacrificio y Gómez tiene futuro. A veces el chico piensa que el fútbol es escuchar música, comprarse un carro y comer un cebiche. Así se destruyen ellos solos.

Tu sentir es el de un técnico que apunta más a menores.Hubo una posibilidad de ir a la Sub 20, pero pedí venir a Europa, como hacen las chicas del vóley, y encerrarme a entrenar y jugar. Mi propuesta la mandaron al tacho de basura porque quienes manejan el fútbol peruano no se renuevan.

¿Marcelo Bielsa era solución?Bielsa es loco, no huevón. Trabaja con gente que rinde, igual que el 'Cholo' Simeone. No es un mago. El Atlético tiene jugadores de la selección uruguaya, española y brasileña. Nosotros queremos ir a la Fórmula Uno con un 'tico'. Algunos hablan acerca de la disciplina, eso va de la mano con la calidad. Podemos concentrar en la base naval, pero hay que saber tirar un centro, patear un córner, meter un pase, defender por arriba.

Ejemplo de eso es que no tenemos un buen lateral…¿Dónde están los formadores de los clubes? Advíncula es un volante convertido a marcador. Hoy no hay formación y es una vergüenza. Hay que buscar centrales, laterales.

¿Y Carlos Zambrano?Es un buen muchacho, pero, a veces, se cree el apelativo de 'León' y piensa que ser líder es pegar patada. Yo conozco a John Terry y Gary Cahill, los fuertes centrales de Inglaterra. Dime, ¿cuántas veces los han expulsado? Prefiero que Zambrano defienda bien una dividida a que se exceda, pero eso es labor del entrenador.

¿Pablo Bengoechea tiene más intenciones que capacidad?No puedo catalogarlo porque no he visto su filosofía en ningún lado. Nunca lo vi dirigir antes. Si me preguntas por Bielsa, te puedo explicar su filosofía.

¿Aún te duele no haber clasificado al Mundial de 1998?En ese partido ante Chile fallamos todos. Tuvimos una lectura muy confiada. Todos se 'subieron al coche', había políticos en el avión. Y en la cancha nos hicieron el gol muy rápido.

¿Juan Carlos Oblitas fue nuestro último gran técnico?Después de no ir al Mundial, ustedes (la prensa) me lo destruyeron a Juan Carlos. Si él hubiera seguido, habría tenido un equipo más maduro y con gol, con Claudio Pizarro, con Farfán y Guerrero, que venían atrás.

¿Viste el último partido que perdimos con Chile?Vi el resumen. No hay por qué sorprenderse si Perú pierde ante Inglaterra o Chile. Son superiores, nosotros ganamos a Qatar o Irak, pero son resultados mentirosos, no esperanza.

Tú no fallabas el penal.A todos nos tocó fallar en algún momento. En Perú se extraña a alguien en pelota parada. Yo convertí en momentos complicados y, como te dije, soy un agradecido a la vida.

Por Carlos Bernuy Flores (cbernuy@peru21.com)

DATOS

- Nolberto Solano también opinó sobre Claudio Pizarro y Juan Vargas: "Claudio se dedicó al fútbol profesional, por eso llegó a un club de élite. Juan (Vargas) tuvo un fuerte, que era la potencia. Hoy le cuesta el ida y vuelta al ser carrilero".

- Solano anotó 113 goles en clubes y 20 con la selección.