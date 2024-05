La destacada montañista peruana Flor Cuenca, conocida como Hirkawarmi, ha vuelto a hacer historia en el mundo del alpinismo al conquistar su octava cumbre en el Himalaya.

En esta ocasión, la hazaña fue alcanzar la cima del Makalu, la quinta montaña más alta del mundo, situada entre China y Nepal, con una impresionante altura de 8,485 metros, todo ello sin necesidad de oxígeno artificial.

El emocionante ascenso culminó el pasado 6 de mayo de 2024, cuando Flor alcanzó la cumbre del imponente Makalu. Aunque la montañista expresó su alegría por el logro, también manifestó su tristeza por la pérdida de un sherpa (acompañante guía) durante la expedición.

“Me ha ido muy bien, solamente que la ruta del campo tres fue muy larga. Yo fui la cuarta o quinta persona en llegar a la cumbre y fui una de las primeras en llegar al campo tres. En otras oportunidades, las personas que subían con oxígeno me ganaban, pero ahora, siento que estoy mucho mejor. Lo lamentable es la muerte de un Sherpa, que sacrificó su vida por salvar la de su cliente”, manifestó la deportista en comunicación con su familia.

Montañista conquistó su octava cumbre en el Himalaya. (Foto: Facebook)





Flor Cuenca compartió detalles de su experiencia, donde reveló las duras condiciones climáticas que enfrentó durante la expedición. A los 5700 metros, describió que había mucho viento y “muchas tiendas de campaña explotaron en el campamento base”. Luego, a 6400 metros y tras dos noches de aclimatación, continuó el ascenso hacia los 7400 metros.

Montañista peruana logra una impresionante altura de 8,485 metros. (Foto: Facebook)

“Ese día fue terrible. Ya subiendo a 6800 metros el viento estaba fuerte (…) No había manera de caminar despacio, con todo mi peso que llevaba el viento me soplaba como pajita”, explicó Flor Cuenca.

Montañista alcanzó la cima del Makalu. (Foto: Facebook)

Con esta victoria, Flor Cuenca suma once cumbres de las 14 que existen en el planeta con más de 8,000 metros de altura, todas ellas sin ayuda de oxígeno extra. Previamente, antes de aventurarse hacia Makalu, la montañista ancashina había conquistado la montaña Annapurna de 8,091 metros el 14 de abril de 2024, considerada una de las montañas más difíciles de escalar junto a K2 y Nanga Parbat.





Agrupación de montañistas piden apoyo para solventar su expedición

Flor Cuenca, destacada montañista peruana y líder del proyecto ‘Hijas de la Montaña’, compartió sus emociones y desafíos en un mensaje cargado de gratitud y determinación. En sus palabras, reveló haber llorado de gratitud y emoción al sentir el apoyo de tantas personas, destacando la confianza y el respaldo de quienes conocen sus capacidades y necesidades.

Flor lidera el proyecto ‘Hijas de la Montaña’, que representa la primera expedición femenina peruana en el Himalaya. Esta iniciativa tiene como misión demostrar la capacidad de las mujeres peruanas en deportes de alto rendimiento, desafiando estereotipos y promoviendo la igualdad de género en el ámbito deportivo.

A pesar de sus logros y su compromiso con esta importante misión, Flor Cuenca enfrenta desafíos financieros significativos. Aunque cuenta con el apoyo de su familia y amigos, así como con recursos propios, ha revelado que no ha recibido apoyo o patrocinio del gobierno ni de empresas peruanas para costear sus expediciones.

“Las personas con las que hablo no entienden cómo es posible que mi país, Perú, o empresas peruanas no me apoyen”, expresó Flor, destacando la falta de comprensión respecto al apoyo que necesitan los deportistas peruanos para alcanzar sus metas en competiciones internacionales.





