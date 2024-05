Cuando un futbolista es capaz de desempeñarse en diversas posiciones del campo sin perder su calidad, se dice que es un polifuncional… Pero ¿cómo se le llama a un profesional que puede ser entrenador, preparador físico (PF), jefe de menores (JM) y hasta scout? Fácil. Se le llama Pablo Emanuel Bossi Bonilla, y es nuestro entrevistado de hoy.

El director técnico de Los Chankas ya lideró a tres clubes en Segunda División, fue PF de otros tres, además de la bicolor Sub-17, fue JM en la ‘U’ y en Mannucci y el hombre de las estadísticas de la FPF. Un currículum surtidísimo que le da una ‘vista’ distinta sobre el fútbol, una de 360 grados. Tal vez por eso sigue invicto desde que tomó a los ‘guerreros’; tal vez por eso se tiene fe de arrebatarle el sueño de ganar el Apertura a Universitario. Conozcámoslo…

El ‘regreso’ de Pablo Bossi

¿Qué función le gusta más?

Lo que estoy haciendo ahora es algo que me gusta mucho y que siento que reúne todas las otras funciones que he desempeñado. Todo lo que he hecho hasta ahora me da soporte y experiencia para poder desarrollar este trabajo como técnico.

¿El objetivo es hacer carrera como DT?

Yo dejé de dirigir (2014) por una cuestión familiar, porque quería estar más tiempo con mi hijo que recién había nacido, por eso decidí buscar otros tipos de trabajo. Pero esto es lo que amo. El ser DT une al scouting con el desarrollo de jóvenes.

¿Lo buscaron en esos 10 años?

No, porque no tenía intención de dirigir, simplemente.

“El jugador de Chankas representa al pueblo andahuaylino, que es luchador, aguerrido y que pelea día a día para cada vez ser mejor”.



¿Cómo decide volver a dirigir?

Yo estaba trabajando como jefe de menores en Mannucci hasta que alguien le acercó mi currículum a la gente de Chankas y me sedujo mucho el club, su idiosincrasia y cómo personifica muy bien a la ciudad, su cultura y a su gente. Es un equipo que representa muchísimo a las provincias. Estoy seguro de que, en unos años, será un referente del interior por cómo está pensando hacer las cosas, con perfil bajo. Somos humildes y luchadores.

¿Eso fue lo que lo convenció?

Sentí que era un gran desafío. Además, vi que había un plantel con mucho potencial para trabajar, las soluciones estaban en casa. Por eso los chicos se adaptaron rápido a mi idea de juego y la pudieron expresar en el campo.





Estilo de juego de Los Chankas

¿Qué le cambió a Chankas?

La intensidad. Aumentamos la cantidad de acciones por minuto y, para eso, comenzamos a cortar el tiempo en el que el rival tiene la pelota. Tratamos de sacársela rápido y atacarlo. Nuestro modelo de juego es ofensivo y de alta presión. El jugador (de Chankas) representa al pueblo andahuaylino, que es luchador, aguerrido y que, sobre todo, pelea día a día para cada vez ser mejor.

¿Todo fue convencimiento, como decía Gareca?

En el fútbol de alto rendimiento, los jugadores tienen que ser rápidos. Dentro del plantel que tenemos, tratamos de elegir a los que tienen ese perfil y darle herramientas y prácticas para que el partido sea como ‘una película repetida’.





Universitario vs Los Chankas, ¿la final?

Y, ahora, ¿cómo ve a la ‘U’?

Todos los equipos tenemos patrones de juego (ofensivos y defensivos) y nosotros hemos analizado varios partidos de ellos para identificar su juego. Estamos trabajando un planteamiento defensivo para tratar de anularlos y, a partir de ahí, generar un despliegue ofensivo para lastimarlos. Aunque ojo: Universitario tiene jugadores de altísima jerarquía y velocidad. Todo puede pasar.

¿Qué les dijo a sus dirigidos?

Hablé con ellos y les dije que nuestra “final” había sido contra Alianza Atlético y que vamos a ir al Monumental a disfrutarlo, a competir. Nada de tirarse atrás. Vamos a proponer, a divertirnos y ver qué pasa. Yo creo que pueden pasar cosas lindas.

“¿Quieren golearnos? Pues jueguen, corran... Porque, como yo siempre digo, para ganarnos ¡van a tener que sudar sangre!”.



¿Cómo?

Hay un factor que va a jugar a favor nuestro y es el tiempo. Mientras más tiempo pase, más ansiosos se pondrán ellos y eso puede producir algunos desajustes defensivos. Algún espacio nos van a dar. Ojalá que nosotros conservemos el orden los 90 minutos.

La ‘U’ necesita golear...

Es lo que ellos necesitan, pero eso no significa que nos vamos a dejar pasar por encima. ¿Quieren golearnos? Pues jueguen, corran... Como siempre digo: para ganarnos, ¡van a tener que sudar sangre!

Usted declaró a favor de Di Benedetto en el supuesto penal a Cienciano. ¿Reclamaría si le ocurre algo parecido?

El fútbol es un deporte de contacto y eso hay que entenderlo. Perú tiene uno de los tiempos netos de juego más bajos de Sudamérica porque cobramos cosas que no existen. No todo es falta. Cuando jugamos afuera y nos tocan, nos tiramos, pero el árbitro no compra.

Pero ¿reclamaría?

Seguramente reclamaré por el fervor del partido. Me quejaré. Pero, en realidad, a mi modo de ver, (Di Benedetto) no lo toca, él se tira.

¿Usted cree que hay un favorecimiento a la ‘U’?

Los árbitros, en todas las ligas del mundo, al equipo grande le dan un pequeño privilegio, pero yo creo en los réferis y en la honestidad de la gente.

¿Con cuántos puntos quiere terminar el partido?

Con los 3.

¿Le gustaría volver a la ‘U’ como DT?

En algún momento sí, pero ahora tengo contrato con Chankas hasta fin de año.

¿Descarta a Alianza o Cristal?

Soy un profesional del fútbol y, si el proyecto es interesante, con gusto.





¿Quién es Pablo Bossi? Autoficha:

“Soy Pablo Bossi, tengo 51 años, soy uruguayo, pero crecí en Rosario, Argentina. Estudié Educación Física y, en 1999, me convertí en preparador. En 2010 llegué al Real Garcilaso, luego seguí en la Sub-17, Cobresol y León de Huánuco hasta que pude dirigir en 2013″.

“En el Sport Boys tuve mi primera experiencia como técnico, luego pasé por el Sport Loreto y por el Alfonso Ugarte antes de convertirme en el jefe de menores del Mannucci en el año 2016 y de la ‘U’ de 2017 a 2020. También fui director de scouting en la FPF”.

“Finalmente, cuando volví a trabajar en menores con los carlistas, llegó la oferta de Los Chankas. Diez años después de dirigir por última vez, una oportunidad volvía a aparecer ¡y en la Liga 1! La tomé. Hasta el momento me va bien, no he perdido ninguno de mis cinco partidos”.





