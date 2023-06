Universitario de Deportes sumó un amargo punto contra Cienciano en la altura del Cusco tras ir ganando el partido por 82 minutos; sin embargo, debutar en el Clausura sumando siempre sirve.

“Valoramos el punto, pero creo que pudimos ganar. Se nos fue de las manos, pero valoramos sumar en la altura”, declaró José Bolívar luego de terminar el agotador encuentro ante los cusqueños.

Sin dudas, sumar a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar es una hazaña y más aún teniendo en cuenta que Alianza y Cristal, rivales directos por el título, todavía no visitan la ciudad imperial.





¿Cómo le fue a la ‘U‘ con el VAR en la Liga 1?

En esta primera fecha del torneo Clausura, Universitario de Deportes y Cienciano disputaron el tercer partido con el VAR en el campeonato y lo hicieron con polémica: hasta tres jugadas pudieron ser cobradas como penal.

El primero fue por atropello del portero Diego Romero contra un delantero imperial, el segundo por una barrida desmedida de José Bolívar y el tercero por una infracción de ‘cogoteo’ contra Alexander Succar.

No obstante, el entrenador ‘crema‘, Jorge Fossati, reclamó diciendo que “si el que está atrás de la pantalla no la sabe manejar o no la quiere manejar de manera adecuada, sigue siendo el hombre el que decide”.





VIDEO RECOMENDADO: