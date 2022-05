Universitario de Deportes perdió (2-0) la tarde de este domingo a manos de Melgar y desperdició una gran oportunidad de acercarse al líder, algo que le hubiera permitido tener más opciones de luchar por ganar el Torneo Apertura. Tras el encuentro, el arquero del cuadro crema, Diego Romero, una de las figuras de la cancha, lamentó el resultado.

“Me planteo que el equipo salga vencedor siempre. Yo trato de dar lo mejor de mí. Lamentablemente, no se dio el resultado, pero hay que seguir trabajando, que no hay de otra”, aseguró en diálogo con GOLPERU.

Eso sí, Romero no se atrevió a decir explícitamente si su equipo quedó sin chances de ser primero. “La verdad que nosotros seguimos para adelante, no bajamos los brazos nunca. Sabemos que estamos en la ‘U’ y tenemos que ganar todos los partidos. No hay chance de perder. Tenemos que ir para adelante nomás”, comentó.

“Es complicado, pero todo se puede. Planteamos un mejor partido en el segundo tiempo y, si seguimos así, vamos a lograr muchas cosas buenas”, analizó el guardameta, que en Arequipa jugó su cuarto partido en el certamen.

El deportista de 20 años continuó lamentando la caída. “Me gustaría haberlo ganado, la verdad. Siempre quiere dar lo mejor de mí, que el equipo salga vencedor. Hay que seguir trabajando”, expresó.

Por otro lado, Romero se refirió a la jugada que protagonizó con Kevin Quevedo, que acabó con penal a favor del ‘Dominó'. “Creo que sí toco a Quevedo, pero lo que yo siento es que él la pica muy larga y me choca a mí. Son cosas del árbitro, tomó una decisión”, explicó.