Fiel a su estilo, José Luis Carranza habló con dureza acerca de la situación que pasa Universitario de Deportes. El ‘Puma’ sacó las garras y arremetió contra el plantel de futbolistas por los sucesos que se dieron, como la salida del entrenador uruguayo Gregorio Pérez y la situación del equipo femenino.

“En la ‘U’ no hay referentes ni líderes ahorita. En mi época, los referentes éramos directos con lo que no nos gustaba. Había gente que iba al frente. No van a salir a poner el pecho porque, si no han defendido a las chicas (del equipo del fútbol femenino) y a los trabajadores que no cobran, no van a hacerlo ahora. Nosotros hacíamos que todos los trabajadores cobren. Nosotros hubiéramos salido a apoyar a estas chicas que nos dieron alegrías. ¿Quién de los jugadores habló algo sobre la salida de Gregorio? Nadie”, declaró el ‘Puma’ Carranza en diálogo con el medio ‘De Taco'.

Y añadió: “Es bueno que vengan técnicos que dejen huella. Este señor (Gregorio Pérez) nunca ha sido malcriado con nadie. Su salida estaba cocinada y hay que ser bien claro. Un técnico que tiene ética y respeto con uno mismo no va a llegar al club. Fue un técnico serio y respetuoso que se fue porque tiene valores”.

También tuvo palabras hacia la administración de Carlos Moreno: “Le faltó el respeto a Gregorio. A mí ahorita ya no me interesa el tema deportivo. A la gente que hemos nacido acá, nos interesa el club. Esta gente no le llega ni a los hongos de Jorge Nicolini. Son impresentables. Ese señor no puede estar”.

Por último, se refirió a la hinchada del cuadro merengue: “Tienen como cuatro grupos y se olvidan rápido. A mí no me interesa la barra, porque ellos solos lo demuestran (sus intereses)”.

Escucha la entrevista completa al ‘Puma’ Carranza