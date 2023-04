Si contamos sólo lo ganado dentro del campo, jugando, Sporting Cristal se vería mucho más complicado en la tabla de posiciones de lo que parece; ya que, sin los tres puntos y tres goles otorgados por el walk over de la fecha 3 de la Liga 1, los de Tiago Nunes ya no estarían en la sexta colocación con 18 unidades, sino en la octava y con 15.

En la sensación del hincha que va al estadio y del que vive en las redes sociales (abucheos a los jugadores y apoyo al técnico), pareciera que la culpa del bajo rendimiento de Sporting Cristal es exclusiva responsabilidad de los jugadores, pero ¿qué tan eficaz es y fue el estratega ‘celeste’ en los equipos que dirigió?





Números de Tiago Nunes en Sporting Cristal:





Sin contar el triunfo por walk over (tres puntos y tres goles), Tiago Nunes ha dirigido en 16 oportunidades a Sporting Cristal en lo que va de la temporada, donde ha obtenido 5 victorias, 7 empates y 4 derrotas. Es decir, el brasileño sólo ha logrado el 46% de los puntos en disputa. Aún no llega ni a la mitad.





Tiago Nunes en su carrera:





La mejor campaña de Tiago Nunes fue en el Athletico Paranaense, donde dirigió durante 77 partidos: ganó 41, empató 14 y perdió 22. Su eficacia fue de 59%, concentrando sus triunfos en las Copas estaduales (2), do Brasil (1) y en la Sudamericana (1), cartel que emocionó en demasía a los hinchas ‘celestes’.

Sin embargo, después de sumar 4 de sus 5 títulos y convertirse en el técnico más solicitado del Brasileirão, el estratega de 43 años nunca más pudo reeditar sus logros a pesar de haber tenido la confianza de clubes como Corinthians, Grêmio y Ceará antes de llegar al Sporting Cristal.

En el ‘coringão’, Nunes acumuló 9 victorias, 9 empates y 8 derrotas. No funcionó; con los gaúchos, sólo duró tres meses y salió sin ganar un partido en el Brasileirão; y, con el ‘vozão’, no resistió las dos eliminaciones seguidas (estadual y Copa do Brasil).





¿Tiago Nunes renunció a Sporting Cristal?





Después de la discusión en el centro del campo entre Tiago Nunes y Yoshimar Yotún, el técnico brasileño habría puesto su cargo a disposición, algo que no habría sido aceptado por la dirigencia de Sporting Cristal que intenta convencerlo a quedarse en el club.

“En esa línea, solo comentarles que, a estas alturas, se siguen llevando a cabo conversaciones lideradas por la dirigencia. Nosotros informaremos, a través de nuestros medios oficiales, cualquier comunicación institucional sobre el tema”, señaló la jefa de prensa rimense, Romina Antoniazzi.





