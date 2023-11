Ricardo Gareca sigue dando que hablar, pero esta vez por una anécdota de la periodista Romina Antoniazzi , quien reveló que el día de su boda la estafaron, por lo que se encerró en el baño. Sin embargo, el ‘Tigre’ fue el único que logró sacarla y ayudarle a superar la crisis emocional en la que se encontraba.

La exjefa de prensa en la Federación Peruana de Fútbol conversó con Christian Rivero para su canal de YouTube, donde reveló el discurso que le dio el ‘Profesor Gareca’ para subirle los ánimos.

“Romina se casaba, era su matrimonio, llega a la fiesta”, empieza diciendo la pareja de Gianella Neyra, para que luego Romina cuente su historia.

“No había nada en mi fiesta. Me habían estafado, estaba vacío. Con invitados y con la novia llegando. No sé cómo bailé lo que hay que bailar, me encerré en el baño, no me acuerdo cuántas horas. Desfilaron todas mis amigas en la historia de mi vida, las del colegio, del trabajo, de periodistas, mis hermanas, las amigas de mis hermanas”, empieza diciendo la periodista.

Romina reveló que fue Ricardo Gareca quien la animó a salir de su encierro en el baño para afrontar la situación junto a los invitados de su boda.

“El único que logró sacarme del baño fue el profe Gareca. Me dijo ‘salís ahora que ya me tengo que ir a tomar un avión’. Se iba de viaje, había ido a mi matrimonio y se iba”, contó.

