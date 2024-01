A tan solo horas de que Sporting Cristal dispute su partido amistoso ante el Barcelona en Estados Unidos, su hinchada se hizo presente con un emotivo banderazo en Miami.

Como se sabe, esta noche, los celestes tendrán que medir sus fuerzas contra los blaugranas en el país norteamericano, por que los fanáticos rimenses no dudaron en hacerse presente.

Al son de sus más conocidas barras y acompañados de banderolas, bombos y platillos, los cerveceros le dieron la bienvenida a su equipo antes de enfrentarse al ‘ídolo de Ecuador’.

“Yo me voy a todos lados, no me importa el horario, te sigo alentando. Yo te quiero ver campeón otra vez. Llegó la banda del extremo, la que te alienta de corazón”, coreaban los hinchas.

La gente celeste 🩵 se vive una fiesta en Miami.



Gracias Angello.

Al frente, en las puertas del hotel, Fernando Pacheco, Martín Távara, Ignacio Da Silva e Irven Ávila eran las principales caras recibiendo a la barra de Sporting Cristal en la ciudad de Miami, Florida.

Banderazo de Sporting Cristal en Miami. 🇵🇪🎺🇺🇸



🎥 Andrea Chuquizuta (Ig) pic.twitter.com/Yt0za5KPLV — Enmanuel Villanueva (@enmavipa) January 20, 2024





Sporting Cristal vs Barcelona

Un duelo de talla internacional será el que disputarán el Sporting Cristal y el Barcelona de Guayaquil desde las 7 p.m. en Miami, Florida, Estados Unidos como último duelo antes del inicio de la Liga 1.

Celestes y blaugranas medirán todas sus fuerzas y se podrá ver a través de la aplicación de contenidos deportivos de Disney, Star Plus, a partir de las 6 de la tarde con toda la previa de este encuentro.

Banderazo en Miami en la previa entre Sporting Cristal y Barcelona de Ecuador.

Fuerza Cristal!



Fuerza Cristal! pic.twitter.com/JIxTwLIbY2 — GloriosoSCeleste🇵🇪 (@GloriosoDeLos90) January 20, 2024





