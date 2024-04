Arón Sánchez era, por varias temporadas, uno de los jugadores jóvenes consolidados en la Primera División de Perú, teniendo muchos partidos como titular en la Academia Deportiva Cantolao, siendo fijo en el esquema del club amarillo y una de las promesas a futuro en la defensa nacional, siendo parte de varios equipos de categorías menores.

Sin embargo, pese a su buen desempeño en la cancha, el zaguero de apenas 20 años no fue tomado en cuenta en la última rueda del torneo en el cual Cantolao terminó descendiendo a segunda. Tras ello, no renovó su contrato y quedó como libre.

El deportista fue involucrado en temas extradeportivos, naciendo rumores que lo incluían en la lista de ciertos jugadores relacionados a apuestas deportivas, algo que el jugador ha negado en un comunicado lanzado en redes sociales, donde también se refirió a su exequipo.

Arón Sánchez emite comunicado

“Hola a todos. Quería decirles por acá ya que molestan a mi enamorada con que ‘supuestamente’ yo he apostado el año pasado cuando no fue así. No lo hice nunca y sería ilógico porque era un jugador convocado, tenía ofertas en el extranjero (nunca me dejaron salir), me mandaron a la banca en agosto por otros temas que los dejo en la imaginación de ustedes”, señaló.

El defensor remarcó, además, que cuando estuvo en cancha, el equipo lograba buenos resultados, algo que no coincide con la versión que sostienen algunos que lo involucran con las apuestas deportivas.

“Siempre rendí en la cancha, incluso cuando dejé de jugar el equipo comenzó a perder, pero sé que soy bastante joven, agradezco que algunos equipos se estén dando cuenta quién me dejó mal y en el que vaya me daré íntegro”, afirmó.





