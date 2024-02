El problema que atañe a Paolo Guerrero y su contrato, aún existente, con la Universidad César Vallejo, no solo ha afectado la imagen del club y la carrera del delantero nacional, sino que puede salpicar a la selección peruana de fútbol. Ante este escenario, el técnico de la blanquirroja se refirió al conflicto entre ambas partes.

“Lamentable, desde todo punto de vista. Lamentable por las razones que no puede venir o que piensa que no debe venir y que no tenga un equipo ya. Ahora, mirado como técnico de la selección, preocupa que no tenga un equipo y que esté ya entrenando con un plantel y jugando, eso era -para mí- lo que me tenía más contento, que un jugador de su importancia estuviera activo”, indicó el DT en diálogo con Infobae.

En esa línea, el técnico uruguayo indicó que, si bien el delantero nacional no se encuentra haciendo los trabajos respectivos con ningún club desde que dejó LDU de Quito, aunque viene trabajando de manera individual. Pese a ello, no ocultó su preocupación por la falta de ritmo del ‘Depredador’.

“Él está buscando, de todas formas, mantenerse bien desde el punto de vista físico, que lógicamente no es lo mismo entrenar con un plantel que entrenar en forma individual, pero él está haciendo trabajos”, agregó Fossati.





César Vallejo da plazo para que Paolo Guerrero llegue a Perú

La novela continúa. el Club de Fútbol Universidad César Vallejo emitió un comunicado requiriendo la presencia de Paolo Guerrero, delantero histórico que firmó por los poetas a inicios de este mes, pero que ha decidido renunciar luego de presuntas amenazas contra su familia. En ese sentido, el club trujillano requirió la presencia del futbolista a los entrenamientos de este 20 de febrero.

“Con fecha 17 de febrero del 2024, César Vallejo FC comunicó a nuestro jugador José Paolo Guerrero Gonzáles la decisión de rechazar su pedido de exoneración del plazo legal para su renuncia, por lo que se mantiene la vigencia del contrato laboral”, indica el comunicado.

“En virtud de ello se ha requerido su presencia en nuestra sede social el próximo martes 20 de febrero, procediendo a emitirse el billete de avión respectivo”, añaden.

Por otro lado, el club poeta aseguró que no se ha mencionado en ningún momento el monto del importe por concepto de indemnización, por lo cual las cifras que se vienen mencionando en medios “no son ciertos”.





