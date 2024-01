Carlos Zambrano se presentó en el programa FUTMAX League y habló sobre Alianza Lima, equipo que no lo tomó en cuenta para la ‘Noche Blanquiazul 2024′, pero con el que todavía mantiene un vínculo.

“En un par de semanas definiré mi futuro. Yo tengo contrato con Alianza y tengo que resolver primero esos problemas en casa. Alianza tomó la decisión de bajarme el dedo sin ninguna excusa. No me comentaron nada, simplemente me bajaron el dedo”, declaró.

El zaguero también opinó sobre los nuevos dirigentes del club íntimo y aseguró que todavía no los conoce.

“Todos son extranjeros, no los conozco personalmente como para encararlos cara a cara. A mi me gustan las cosas cara a cara, no dar mensajitos por la televisión, dar entrevistas. No soy como ellos”, agregó finalmente.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.