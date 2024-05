Yoshimar Yotún se perderá la Copa América y, posiblemente, el resto del torneo por una fuerte lesión en la rodilla que preocupa a Sporting Cristal, a la Selección Peruana y, sobre todo, a su mamá.

Precisamente, doña María Julia Flores fue entrevistada por el noticiero de Latina sobre cómo se enteró y, especialmente, cuál es el estatus de uno de los futbolistas más queridos del balompié nacional.

“(Cuando cae al gramado en el minuto 64 del duelo entre los rimenses y los trujillanos) justo leí sus labios y decía: ‘Me rompí la rodilla’. Fue horrible”, reveló la madre del mundialista en la Copa de Rusia 2018.

Asimismo, la mamá del popular ‘Yoshi’ luego contó ante cámaras que la esposa del ‘19′ celeste y bicolor, Alessandra Cordero, “no sabía nada y él no me podía contestar, pero ahora lo he visto en TV”.

“Por su cara, Yoshimar Yotún está tranquilo, pero vamos a ver ahora. Todo depende de la resonancia (que le harán). Sí sé que no es una rotura de hueso. Así que vamos a ver los ligamentos”, sentenció doña María.

La gravedad de este traumatismo detendría al volante por -por lo menos- cuatro semanas que, sumado al tiempo de readaptación al ritmo de juego, podría significar su exclusión de la Copa América.

Como se recuerda, el torneo de selecciones más antiguo del mundo se disputará desde el 20 de junio hasta el 14 de julio, por lo que el tiempo para su regreso quedaría muy corto para la Copa y la Liga 1.





