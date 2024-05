Luego de despedir en vivo y en directo a sus colegas Erick Delgado y Francisco Bazán porque no le daban la razón, el polémico Gonzalo Núñez reapareció para pedirles disculpas y se quebró.

El exconductor de América Deportes y actualmente suspendido en Exitosa Deportes, ambos por sus constantes exabruptos, se tomó algunos minutos de la última edición de su programa ‘Erick & Gonzalo’ para pedir perdón.

“Antes que nada, quería pedirle disculpas a los dos porque -definitivamente- no fueron las formas correctas de hacerlo. (El despido) se debió conversar off the record, en los vestuarios, y no hacerlo público”, reconoció el ‘Castor’.

Sin embargo, Gonzalo Núñez luego sorprendió a todos sus seguidores afirmando en vivo que se mantenía firme en su decisión de no seguir contando con los comentarios ni la compañía del ‘Loco’ Delgado o ‘Paco’ Bazán.

“Para mí, no hay marcha atrás y esa es mi posición, espero que la respeten. Uno no deja de ser persona ni caballero al pedir disculpas, pero las decisiones que uno toma se asumen”, agregó el también expanelista de ‘A Presión’.

El polémico conductor añadió que “quizás ellos puedan regresar con Erick Osores (fundador), pero yo ya no pertenezco definitivamente a ese team, porque se perdió la confianza y, sin eso, no hay amistad, amor, ni ninguna relación”.

“Sería fácil para mí hacerme el hue*** y dar marcha atrás, pero no. Quizás con los días pueda reflexionar y hacer algo parecido, pero soy franco. Mi opinión era totalmente válida, pero reconozco que perdí los papeles”, finalizó.





Gonzalo Núñez no se retracta sobre Yotún:

“No me parece irresponsable decir que Yoshimar Yotún se rompió y que se quedará todo el año sin jugar. La noticia ya está confirmada. Eso me increpaba Paco Bazán y yo me encrespé, me puse molesto y sentía que en todo momento trataba de darme la contra, perdí los papeles, esa es la verdad”.





