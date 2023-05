Christian Cueva llegó a Alianza Lima para tener su “revancha” con la camiseta blanquiazul, pero podría estar repitiendo su rendimiento del 2014, donde tampoco gravitó. Según el goleador histórico ‘íntimo’, Waldir Sáenz, ‘Aladino’ no debería de continuar en La Victoria.

“Ya no creo que se le deba esperar a Christian Cueva, porque sólo tiene contrato por seis meses. Si no ha llegado a su nivel y Guillermo Salas no lo tiene en cuenta, es porque todavía no está al 100% ni física ni futbolísticamente”, arremetió el ex artillero aliancista.

Hasta el momento, Christian Cueva sólo ha jugado 9 partidos de 15 posibles y únicamente fue titular en 5 de ellos. Además, el popular ‘Aladino’ no ha colaborado con ningún gol para el club Alianza Lima desde su llegada en marzo de este año.

Asimismo, el goleador histórico ‘blanquiazul‘ justificó la última derrota de su ex equipo en la Libertadores debido a la ausencia de Andrés Andrade: “Alianza Lima, lamentablemente, no tuvo a su mejor jugador. No hay ninguno que lo reemplace”.

“No es fácil para ‘Chicho’ Salas. Si él hubiese tenido a todos sus jugadores al 100%, la historia hubiera sido otra”, aclaró Waldir Sáenz sin olvidar que Alianza Lima aún está vivo en la Libertadores, donde está a tres puntos del líder con dos partidos por jugarse.





