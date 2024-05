La participación de los equipos peruanos en torneos internacionales, lamentablemente, ya se acabó, pero para Jorge Fossati, técnico de la Selección Peruana, sí se avanzó.

El entrenador uruguayo fue consultado por las presentaciones de Alianza Lima y de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores y sorprendió a todos al reconocer que ambos ganaron respeto.

Y eso, para el popular ‘Nonno’, es algo a ser reconocido puesto que blanquiazules y cremas se estarían ganando un nombre en el exterior, pese a que los dos quedaron últimos en su grupo.

“Más allá de si gustó o no cómo jugaron, me da la impresión de que fueron respetados por su rivales. Eso se siente, y me parece que es una buena forma de representar al Perú”, explicó el DT.

Sin embargo, luego lamentó que tanto Alianza como Universitario hayan sido eliminados del máximo torneo futbolístico continental y que tampoco hayan conseguido clasificar a la Copa Sudamericana.

“No siempre se consiguen los resultados. Lamentablemente, hoy los equipos peruanos están fuera de todas las competencias internacionales”, mencionó Jorge Fossati desde la Videna.





Fossati sobre UCV y Garcilaso en Sudamericana

El estratega uruguayo de 71 años, Jorge Fossati, también dio sus percepciones sobre las participaciones de la César Vallejo y del Deportivo Garcilaso en la Copa Sudamericana tras su eliminación.

“Vi a los cuatro competitivos. La UCV no arrancó del todo bien, pero me parece que -partido a partido- se fue afianzando. Lo mismo para Garcilaso. A veces, los resultados no se dan”, sentenció el DT.





