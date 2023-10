Alianza Lima aún no define si comenzará como local o no en las finales por el título de la Liga 1 de esta temporada, pero para Hernán Barcos, ser tricampeón en el Monumental no se compara a nada.

Así lo dejó en claro el popular ´Pirata’ al ser consultado por los reporteros del canal oficial del campeonato, a los que les respondió sin tapujos ni pelos en la lengua: él quiere campeonar donde sea.

“Bueno, no lo hemos hablado todavía. Seguro en la semana se definirá con nuestra gente, dirigentes y compañeros. Se verá lo mejor para Alianza y se tomará una decisión. No está nada dicho”, avisó el ‘9′.

Sin embargo, luego aclaró que “a mí me gustaría ser tricampeón, no importa dónde. Sería hermoso cerrar en casa, con la familia, pero también tiene un sabor diferente hacerlo de visitante (en el Monumental)”.





Fechas de las finales de la Liga 1:

La primera gran final de la Liga 1 - 2023 se jugará este sábado 4 de noviembre y el partido de vuelta será cuatro días después, el miércoles 8 de noviembre, con horarios aún por definir, pero probablemente serían en la noche ambos.





