Paolo Guerrero celebró el título de la Sudamericana junto al resto de sus compañeros, pero no tanto. Esto porque el delantero quedó con el sin sabor de fallar su penal, algo que le pudo costar la final.

Como se sabe, LDU y Fortaleza empataron en el tiempo reglamentario y en el suplementario (1-1), por ello tuvieron que definir la Copa en los penales, que comenzaron mal por el error del ‘Depredador’.

En honor a su jerarquía, trayectoria y edad, el goleador fue a cobrar el primer penal y falló: carrera, freno, carrera y ¡zaz! Paolo Guerrero la mandó al mismo lado que al que se tiró el arquero y todos temblaron.

Sobre esta falla, nuestro artillero nacional habló al final y explicó lo que sucedió: de acuerdo a sus palabras, el referi del partido, el venezolano Jesús Valenzuela Sáez, tuvo la culpa por ¿hablar demasiado?.

“En el penal, el árbitro conversaba con los dos arqueros. Hablaba y hablaba y yo estaba cansado porque jugamos 120 minutos y le dije: ‘¡Estoy muerto, quiero patear ya!’ Y él seguía hablando y hablando”, contó.

“Ya cuando me tocó patear, no podía decir ‘ya no puedo’, así que pateé. Dije: ‘¡Voy a darle al palo con mucha fuerza!’, pero -infelizmente- no me salió así”, explicó el popular ‘Depredador’.

Real o no, Paolo Guerrero falló el primer penal en una tanda que le pudo costar la final, pero -felizmente- para sus intereses y los del equipo que él defiende, no afectó y LDU pudo gritar “campeón”.

