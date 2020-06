La Copa Libertadores 2010 marcó a la hinchada de Alianza Lima. Los victorianos lograron clasificar a los octavos de final luego de una gran fase de grupos donde quedaron segundos por detrás de Estudiantes de la Plata, último campeón. El rival que les tocó vencer fue la Universidad de Chile, dirigida por Gerardo Pelusso. El partido de vuelta sentenció el futuro blanquiazul en un encuentro lleno de polémica.

Desde entonces, el sentimientos de los fanáticos victorianos cambió para con Pelusso. El DT logró levantar el campeonato nacional en el 2006, pero esto dejó de improtar. El sentirse “robados” pudo más.

En conversación con DirecTV Chile, Gerardo reveló pasajes de lo que vivió durante y después de aquel 2-2.

Alianza ganaba 2-1 gracias a las anotaciones de Jose Carlos Fernández, pero a los 90, el remate de larga distancia del volante chileno Seymour chocaría en un jugador azul y se desviaría sobre la portería de George Forsyth. El gol fue invalidado por el juez de línea y todo el estadio Monumental pegaría el grito en el cielo. Los hinchas, comando técnico y jugadores de la U. de Chile fueron hasta el árbitro a exigirle que se retractara de lo que había cobrado.

“Qué no le dije al juez de línea ante Alianza. Todos vimos que el balón lo desvió un defensor. Seymour estaba en el alambrado y le dije al juez ‘baja el banderín, la gente va a entrar y nos matarán a todos'. Fue elárbitro quien cobró el gol de U. de Chile”, explicó Pelusso.

“Los hinchas de Alianza, luego de lo que pasó en el partido, no me quisieron más. Me tocó años más tarde a ver un partido y no pude ni estar diez minutos en tribuna. Me querían matar”.

“Si la Copa Libertadores con la U. de Chile no paraba por el Mundial quizás todo cambiaba. En ese momento, les aseguro, no había ningún equipo que nos pudiera ganar en la Copa. Luego de Sudáfrica, el equipo ya no era el mismo”, agregó el entrenador.

