Boca Juniors vs. Defensa y Justicia en vivo se enfrentan este martes 10 de mayo desde las 21:30 horas de Argentina por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El encuentro se llevará a cabo en la Bombonera, donde el ‘Xeneize’ solo ha perdido un partido (ante Huracán en la Fecha 5) por lo que el equipo de Sebastián Battaglia quiere seguir fuerte jugando ante su gente. Los ‘Xeneizes’ no tienen Copa Libertadores esta semana y el ‘Halcón’ viene de jugar el pasado domingo 08, razón por la cual habían pedido que el partido se juegue el día miércoles pero esta solicitud no procedió ante la AFA. Sigue en P21 la transmisión minuto a minuto de este partido.

LA PREVIA DEL BOCA VS. DEFENSA Y JUSTICIA

Boca Juniors vs. Always Ready EN VIVO por la Copa Libertadores | Fuente: @BocaJrsOficial