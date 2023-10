Paolo Guerrero no anotó en el último partido de su equipo, pero aún así fue elegido dentro del once ideal de la semana en la Sudamericana, esto gracias a su entrega y al tiro al palo que pudo ser un golazo.

El ‘Depredador sigue vigente y lo demostró con los dos tantos del LDU ante el Defensa y Justicia por la semifinal ida con los que se clasificaron a la definición del título del segundo torneo más importante del continente.

🇪🇨⚽️🇵🇪 ¡La magia de inventar un remate de media distancia, la magia de ser Paolo Guerrero en la CONMEBOL #Sudamericana!#LaMagiaDeVerdad @LDU_Oficial pic.twitter.com/g2M0dVbtcO — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 5, 2023

Por todo ello, el artillero bicolor integró el equipo ideal de las ‘semis’ de la Copa Sudamericana junto a otros tres compañeros más del LDU, dos de Defensa y Justicia (DyJ) y cinco del Fortaleza, el otro finalista.

Once ideal de la semana de la Sudamericana (3-4-3): Domínguez (LDU); Tinga (FOR), Adé (LDU), Cardona (DyJ); Pikachu (FOR), Piovi (DyJ), Alexandre (FOR), Pacheco (FOR); Barbona (DyJ), Guerrero (LDU), Lucero (FOR).

🔝 ¡Este es el equipo de la semana tras las semifinales de vuelta en la CONMEBOL #Sudamericana!



🏆 #EASportsFC pic.twitter.com/cWjXGqWeUW — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 6, 2023





Fecha de la final Sudamericana:

Para la gran final de la Copa Sudamericana, Fortaleza de Brasil y LDU de Ecuador tendrán que medir sus fuerzas el 28 de octubre desde las 03:00 de la tarde (hora peruana) en el estadio Maldonado, en Uruguay.





VIDEO RECOMENDADO: