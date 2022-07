River Plate vs. Huracán EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la sexta jornada de la Liga Profesional este domingo 3 de julio del 2022 desde las 7:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Con la mira puesta inevitablemente en la vuelta de Copa Libertadores (perdió 1-0 en la ida contra Vélez Sarsfield), los ‘Millonarios’ encaran la visita a Parque Patricios. En tal escenario, el entrenador Marcelo Gallardo alista grandes modificaciones en el once con la finalidad de reservar a sus mejores hombres para la revancha ante el ‘Fortín’.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Huracán por la Liga Profesional?

Perú – 7:00 p.m.

Ecuador – 7:00 p.m.

Colombia – 7:00 p.m.

México – 7:00 p.m.

Chile – 8:00 p.m.

Venezuela – 8:00 p.m.

Bolivia – 8:00 p.m.

Paraguay – 8:00 p.m.

Argentina – 9:00 p.m.

Uruguay – 9:00 p.m.

Brasil – 9:00 p.m.

España – 2:00 a.m. (4 de julio)

El ‘Muñeco’ Gallardo debe realizar cambios en todas las líneas, siendo Esequiel Barco el único que repite del desplazamiento al José Amalfitani. El atacante estaría acompañado arriba por Lucas Beltrán. También hay opciones para Rodrigo Aliendro, quien lucha con Tomás Pochettino. Mientras que Matías Suárez sumaría minutos tras un desgarro y molestias en la rodilla.

De su lado, Huracán encadenó cuatro partidos sin perder (dos victorias y dos empates) en el torneo doméstico. Entonces, el preparador Diego Dabove aplicará la misma fórmula, teniendo a Matías Coccaro como el referente del área y con la colaboración de Franco Cristaldo, Benjamín Garré y Jhonatan Candia.

River Plate vs. Huracán: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido River Plate vs. Huracán puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido River Plate vs. Huracán por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre River Plate y Huracán deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

River Plate vs. Huracán: posibles alineaciones del partido

River Plate: Ezequiel Centurión; Marcelo Herrera, Jonatan Maidana, Leandro González Pirez, Elías Gómez; Santiago Simón, Tomás Pochettino o Rodrigo Aliendro, Bruno Zuculini, Agustín Palavecino, Esequiel Barco y Lucas Beltrán.

Huracán: Lucas Chaves; Guillermo Soto, Jonathan Galván, Lucas Merolla, Walter Pérez; Santiago Hezze, Federico Fattori, Franco Cristaldo; Benjamín Garré, Matías Cóccaro y Jhonatan Candia.

¿Dónde jugarán River Plate vs. Huracán por la Liga Profesional?