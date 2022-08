Boca Juniors vs. Rosario Central EN VIVO se enfrentan en el partido de la jornada 14 de la Liga Profesional este miércoles 17 de agosto del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio La Bombonera.

Al margen del 0-0 ante Racing Club en Avellaneda, lo más comentado en el ‘Mundo Boca’ ha sido la pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto. Los jugadores, como medida del Consejo de Fútbol, no formarán parte del choque ante los ‘Canallas’ y tampoco estará el fin de semana contra Defensa y Justicia.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Rosario Central por la Liga Profesional?

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (18 de agosto)

Sin ellos, Hugo Ibarra buscará las soluciones para sumar de a tres en casa. Para ello, el DT de Boca debe introducir en la oncena a Facundo Roncaglia y Luis Vázquez por los sancionados Zambrano y Benedetto, respectivamente. En más, Sebastián Villa y Óscar Romero se mantiene como los otros hombres en el ataque.

De su lado, Rosario Central cortó una racha negativa de derrotas el fin de semana contra Barracas Central: victoria por 3-1. Si embargo, el ‘Canalla’ llegará sin el expulsado Mateo Tanlongo. Por lo demás, Carlos Tevez, que vuelve a La Bombonera, debe apostar por la base que consiguió tres puntos importantes.

Boca Juniors vs. Rosario Central: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Rosario Central puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido Boca Juniors vs. Rosario Central por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Rosario Central deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. Rosario Central: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Frank Fabra; Alan Varela, Martín Payero o Cristian Medina, Pol Fernández; Óscar Romero, Luis Vázquez, Sebastián Villa.

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Cristian Báez, Juan Rodríguez, Lautaro Blanco, Ignacio Malcorra, Juan Cerrudo, Kevin Ortiz, Facundo Buonanotte, Franco Frías, Fabricio Oviedo.

¿Dónde jugarán Boca Juniors vs. Rosario Central por la Liga Profesional?