Las últimas derrotas del Paris Saint Germain no han caído bien para los hinchas del elenco francés, quienes no han demorado mucho en buscar “culpables” de la incómoda situación que atraviesa el elenco parisino. Tras caer el pasado domingo ante el Lyon por la mínima, uno de los más pifiados fue el astro argentino, Lionel Messi.

Los abucheos al ‘10′ de la última campeona del mundo no han caído bien para su entorno. Muchos de sus excompañeros han salido en defensa del rosarino e incluso han pedido que considere la idea de regresar al Barcelona, club en donde se convirtió en leyenda del fútbol moderno y de donde salió no de gran manera.

Uno de los jugadores que lo ha respaldado es Thierry Henry, talentoso exdelantero francés que tuvo un gran paso por el club catalán, donde compartió vestuario con el crack argentino cuando su carrera estaba en uno de sus mejores momentos.

“Lo que digo no es una noticia, es un deseo. Messi tiene que volver al Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debía de allí. Da vergüenza escuchar los silbidos. No se puede pitar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencias en la Liga, más otros 4 goles en la Champions. Quiero ver a Messi terminar su carrera en Barcelona por amor al fútbol”, comentó para la cadena Prime Video France, en donde funge como comentarista.

“En Argentina, Messi es su primer líder y sus compañeros están dispuestos a morir por él, a diferencia de lo que sucede aquí en el PSG, donde hay tres líderes de orquesta (por Mbappé, Messi y Neymar) y cada uno toca su propio ritmo. ¡No es el torneo de Montaigu lo que ganó Messi!”, agregó.

Los rumores de intentos de parte del club catalán por hacer que ‘Lio’ vuelva a las filas blaugranas generaron mucha expectativa en el mundo entero, principalmente en los hinchas culés. Pero, por lo pronto, no hay un acuerdo o alguna comunicación formal entre ambos lados. Es más, entre las variables que se deben tener en cuenta en el Barcelona está el ‘Fair Play Financiero’.

Esto haría que el rosarino deba bajar varios millones a sus ganancias para mantener equilibrada la masa salarial de la plantilla. Messi, según medios internacionales, está priorizando lo deportivo, pero también la comodidad de su familia y la suya misma, pensando en un contrato de corta duración, aunque la única propuesta formal que tiene es la renovación de contrato del propio PSG.