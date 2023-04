El último fin de semana, Gerard Piqué volvió al ojo de la tormenta tras conceder una entrevista al periodista Gerard Romero en la que habló de Shakira y de los duros comentarios de los fans de la artista. Una frase llamó la atención de todos y despertó la ira y el rechazo de muchos.

“Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, señaló.

Esto generó la indignación de los internautas que rápidamente viralizaron estas declaraciones.

Shakira, quien se mudó ayer a Estados Unidos, con sus hijos y sus padres, respondió a través de sus redes sociales de manera breve, pero contundente.

“Orgullosa de ser latinoamericana”, escribió, junto a todas las banderas de los países de América Latina.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023





Esto fue celebrado por cientos de usuarios que brindaron su apoyo a la megaestrella de la música.

A un año de su separación con Shakira, Gerard Piqué se victimiza en nueva entrevista.



El ex-futbolista desempleado mencionó que nadie sabe todo lo que ha sufrido por la ola de comentarios en su contra por parte de los latinos.



Un completo hipócrita y narcisista. pic.twitter.com/q1N00A6eIi — Bruno | fan account (@JLOAccess) April 1, 2023





