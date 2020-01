Christopher Olivares fue uno de los jugadores que más bajo rendimiento tuvo en la presentación de la selección peruana Sub-23 ante Paraguay, por el Preolímpico Sudamericano de Colombia. Ello inspiró a las despiadadas críticas hacia el jugador en redes sociales. Y un cuestionamiento más llegó de parte de padre, Percy Olivares, que también se animó a dejar un mensaje a todos los menores que intentan hacer un espacio en el mundo profesional

“Que la gente se quite la imagen de que si tengo un hijo jugando en la selección, significa que no tengo que hablar. Christopher jugó el peor partido de todos los que le he visto [en su carrera]. No hay ningún misterio con eso. Yo jugué muchos partidos y peores que ese. Termine siendo importante. Este es un mensaje para todos los chicos, hay que aprender de eso”, afirmó Percy Olivares, en ESPN FC Perú.

“El chico no puede evitar las críticas, menos en esos tiempos. ¿Qué es lo inteligente? Tienes que seguir adelante sí o sí. Lo importante es que si aprendes o no aprendes”, agregó el exjugador de la selección peruana.

Christopher Olivares es uno de los talentos que generó expectativas en el hincha, debido a la capacidad que mostró en las divisiones menores de Sporting Cristal. Ahora, en pleno Preolímpico Sub-23, el delantero es duramente criticado, porque aún no marca goles con la selección peruana (erró dos ocasiones en el debut y no estuvo fino ante Paraguay).

Pese a la remontada que forzó la pelección peruana sub 23 ante Paraguay, Christopher Olivares no se salvó de ser insultado por un sector de personas. Por ese motivo, el delantero borró sus publicaciones de Instagram.