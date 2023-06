Ante las recientes bajas de Luis Advíncula y Andy Polo, ambos carrileros derechos, el técnico de la Selección Peruana, Juan Reynoso, decidió llamar a Christopher Olivares para los amistosos en el continente de Asia.

“La ‘Bicolor’ cumple con informar la convocatoria del futbolista de Deportivo Municipal, Christopher Olivares, para los amistosos ante las Selecciones de Corea del Sur y Japón”, se lee en el comunicado de la Federación en sus redes.

Cabe precisar que el popular ‘Zancudito’ ya ha sido parte de la Selección Peruana, pero sólo en menores. El extremo derecho ‘edil’ representó a nuestra nación en los Sudamericanos Sub 17 y Sub 20, además del Preolímpico sub 23.

Hasta el momento, Christopher Olivares no ha anotado ningún gol ni ha brindado alguna asistencia para la ‘Blanquirroja’ en los ocho partidos oficiales que ha disputado en los torneos sudamericanos de las divisiones inferiores.





VIDEO RECOMENDADO: