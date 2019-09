Real Madrid vs. Atlético Madrid partido de alta tensión y de pronóstico reservado. Ninguno de los dos se erige como el gran favorito a llevarse el triunfo en este duelo por LaLiga Santander. El encuentro se jugará en el estadio Wanda Metropolitano desde las 14:00 horas (Perú) y en España será transmitido por Movistar Partidazo, Mitele Plus, Movistar+ y Movistar LaLiga; y en América Latina vía DirecTV. Además, podrás verlo EN VIVO y ONLINE en tu móvil o tablet a través de DirecTV Go y DirecTV Play.

Recuerda que Peru21 te brindará el minuto a minuto del partido Real Madrid vs. Atlético de Madrid desde su página web. Del mismo modo, te llevará toda la información de LaLiga Santander con estadísticas, alineaciones, tablas de posiciones, goles, polémicas, horarios y canales de TV y cómo ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

El duelo Real Madrid - Atlético de Madrid paralizarán el fútbol español y mundial este sábado 28 de septiembre al enfrentarse por la jornada 7 LaLiga Santander. Los ‘merengues’ llegan a este partido como líderes e invictos de la liga española tras seis fechas transcurridas. A pesar de la irregularidad partido tras partido, y del pésimo inicio de temporada del Barcelona, al equipo dirigido por Zidane le bastó conseguir el triunfo ante Osasuna en la jornada 6 para acomodarse como puntero.

Sin embargo en esta oportunidad tendrá al frente a un rival de mayor calidad y experiencia a los que enfrentó hasta el momento en LaLiga Santander: Atlético de Madrid. Los 'merengues' se han caracterizado esta temporada por la irregularidad que muestran, sin embargo los fríos números, hasta el momento, le dan a Zidane la garantía de continuar en el banquillo. Real Madrid solo ha perdido un partido oficial desde que se inició la temporada y fue ante Paris Saint Germain precisamente en el torneo continental.

La mayor deuda de la 'Casa Blanca' es en ataque pues promedia solo dos goles por partido disputado, es decir 12 tantos en lo que va de LaLiga Santander 2019-2020. Cinco de estas anotaciones lo marcó el francés Karim Benzema, cantidad de goles que lo convierten de momento en el máximo anotador. Tras el duelo por Champions League, Zidane corrigió el tema defensivo, pues en los últimos dos duelos no ha recibido tantos en contra (1-0 sobre Sevilla y 2-0 ante Osasuna).

Para este duelo, el DT francés recuperó a tres de sus mejores jugadores: Isco Alarcón, Marcelo y Luka Modric. Estos futbolistas se entrenaron con normalidad junto al resto del plantel y están a la espera de que Zidane los confirme para este importante duelo.

Atlético de Madrid sabe que es el momento crucial para asaltar el primer lugar de LaLiga Santander y confirmar que, tras dos subcampeonatos, esta es la temporada para conseguir nuevamente el título de la liga española. Sin embargo, el cuadro dirigido por el 'Cholo' Simeone entró en una etapa de incertidumbre luego de perder por 2-0 ante Real Sociedad por la fecha 4, resultado que en ese momento lo sacó de la punta.

Los 'colchoneros', tras ese partido, no pudieron conseguir el triunfo por dos partidos (2-2 ante Juventus y 0-0 ante Celta de Vigo), sin embargo se reencontraron con la victoria en calidad de visita ante Mallorca. Un dato importante a tomar en cuenta es que el 'Aleti' no pierde en el Wanda Metropolitano desde febrero del presente año, durante el curso de la temporada anterior. La última vez que cayó en casa fue precisamente ante Real Madrid (3-1) por la jornada 23 de LaLiga Santander 2018-2019. La única baja en Atlético de Madrid para este duelo será la del lateral croata Sime Vrsaljko, quien aún se mantiene recuperándose de una lesión.

Real Madrid vs. Atlético Madrid: probables alineaciones del partido:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo/Nacho; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Benzema, Hazard.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Trippier, Giménez, Savic, Renan Lodi; Koke, Saúl, Thomas, Lemar; Diego Costa y Joao Félix.

Conoce el Wanda Metropolitano, escenario del duelo Real Madrid – Atlético Madrid

Revisa los horarios del partido ente Barcelona y Getafe:

13:00 horas - Honduras, Puerto Rico 14:00 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2) 15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile 16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil 20:00 horas - Reino Unido 21:00 horas - España, Italia, Francia, Alemania