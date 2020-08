Ver FÚTBOL EN VIVO y EN DIRECTO es uno de los términos más buscados en Internet. Esta semana se disputará la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. A su vez, se jugarán varios encuentros en distintas partes del mundo, como el protagonizado por River Plate y Boca Juniors por la Superliga Argentina.A continuación, te daremos a conocer las fechas, horarios y canales para seguir todos los partidos de fútbol en vivo y en directo.

Sigue los partidos en directo de las ligas como Premier League, LaLiga Santander, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Brasileirao, Superliga Argentina, Fútbol Peruano, Liga MX, desde la app móvil, plataformas por Internet o televisión en señal abierta o pagado.

Si eres minucioso en Google buscando términos como "dónde y cómo ver fútbol en vivo", "ver fútbol en vivo", "fútbol en vivo gratis online" o simplemente "fútbol gratis", encontrarás diferentes páginas ilegales, que infringen los derechos del torneo y con el riesgo que su computadora o el dispositivo móvil se infecten de virus; sin embargo, te presentamos las páginas web y/o aplicaciones móviles para ver fútbol en vivo y en directo, entre otras competiciones a través de canales abiertos o Facebook Live en todos los países de Latinoamérica.

La semana ya comenzó y nos trae partidos imperdibles. La vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores genera gran expectativa por los equipos que disputan dicha instancia.

Primero se enfrentarán Palmeiras y Gremio el martes 27 de agosto a las 19:30 horas en el estadio Pacaembú. El ‘Verdao’ marcha con ventaja, pues en la ida venció 1-0.

El miércoles 28 de agosto chocarán Boca Juniors y Liga de Quito a las 17:15 horas en la Bombonera, luego del 3-0 a favor del cuadro ‘Xeneize’. Ese mismo día, pero a las 19:30 horas, Internacional y Flamengo medirán fuerzas en el estadio Beira-Rio. El cuadro donde milita Paolo Guerrero buscará revancha tras el 2-0 en contra.

El vigente campeón de la Copa Libertadores, River Plate, también afrontará dicha instancia. Lo hará frente a Cerro Porteño el jueves 29 de agosto en el estadio General Pablo Rojas a las 17:15 horas.

El conjunto que dirige Marcelo Gallardo tiene la ventaja del 2-0 producto del primer encuentro que se disputó en el Monumental y ahora, de visita, buscará un nuevo triunfo.

Precisamente, en su casa, River Plate también tendrá otro encuentro de mucha importancia esta semana. Y es que con Boca Juniors protagonizará una nueva edición del superclásico argentino el domingo 1 de septiembre por la quinta fecha de la Superliga Argentina. Sin duda, un duelo de infarto.

Sorteo de la fase de grupos de la Champions League

Este jueves 29 de agosto, en Mónaco, se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Champions League a las 11:00 horas, donde los 26 equipos clasificados automáticamente a esta instancia se unirán a los 6 ganadores de los play-offs. Todos los clubes participantes se dividirán en cuatro bombos de cabeza de serie.

Fechas y horarios para ver los partidos en vivo de la semana

Lunes 26 de agosto

8:00 pm | Sport Boys vs. César Vallejo | Liga 1 1:45 pm | Internazionale vs. Lecce | Serie A 5:00 pm | Aldosivi vs. Atlético Tucumán | Superliga Argentina 7:10 pm | Huaracán vs. Argentinos Juniors | Superliga Argentina 6:00 pm | Botafogo vs. Chapecoense | Brasileirao 8:00 pm | Deportes Tolima vs. Jaguares de Córdoba | Colombia - Primera A 7:15 pm | Independiente de Valle vs. Fuerza Amarilla | Ecuador - Primera A 6:00 pm | Nacional Asunción vs. Cerro Porteño | Paraguay - División Profesional

Martes 27 de agosto

2:00 pm | Rosenborg vs. Dinamo Zagreb | Champions League 2:00 pm | Krasnodar vs. Olimpiakos Piraeus | Champions League 2:00 pm | Estrella Roja vs. Young Boys | Champions League 12:00 pm | Montpellier vs. Olympique Lyon | Ligue 1 7:30 pm | La Equidad vs. Atlético Mineiro | Copa Sudamericana 7:30 pm | Palmeiras vs. Gremio | Copa Libertadores 1:30 pm | JJ Urquiza vs. Acassuso | Argentina - Primera B Metropolitana 7:05 pm | Los Andes vs. Argentinos Quilmes | Argentina - Primera B Metropolitana

Miércoles 28 de agosto

2:00 pm | Ajax vs. APOEL | Champions League 2:00 pm | Club Brujas vs. LASK Linz | Champions League 2:00 pm | Slavia Praga vs. CFR Cluj | Champions League 12:00 pm | Lille vs. Saint-Etienne | Ligue 1 2:00 pm | Niza vs. Olympique Marsella | Ligue 1 7:30 pm | Oriente Petrolero vs. Sport Boys | Bolivia - Liga de fútbol 5:15 pm | Boca Juniors vs. LDU Quito | Copa Libertadores 7:30 pm | Internacional vs. Flamengo | Copa Libertadores 12:40 pm | Sol de Mayo vs. Colón | Copa Argentina 3:00 pm | Patronato vs. Independiente | Copa Argentina 5:10 pm | Arsenal vs. Estudiantes Caseros | Copa Argentina 7:00 pm | Montreal Impact vs. Vancouver Whitecaps | MLS

Jueves 29 de agosto

11:00 am | Qarabag vs. Linfield | Europa League 11:45 am | Riga vs. Copenhague | Europa League 12:00 pm | AIK vs. Celtic | Europa League 12:00 pm | PAOK vs. Slovan Bratislava | Europa League 12:00 pm | Apollon vs. PSV | Europa League 12:00 pm | Zorya vs. Espanyol | Europa League 12:00 pm | Molde vs. Partzan | Europa League 12:00 pm | Bnei Yehuda vs. Malmo | Europa League 12:10 pm | Spartak Moscú vs. Sporting Braga | Europa League 12:30 pm | Trabzonspor vs. AEK Athenas | Europa League 12:30 pm | Hapeol vs. Feyenoord | Europa League 12:30 pm | Antwerp vs. AZ | Europa League 1:00 pm | F91 Dudelange vs. Ararat | Europa League 1:00 pm | Ferencvaros vs. Suduva | Europa League 1:00 pm | Rijeka vs. Gent | Europa League 1:15 pm | Maribor vs. Ludogorest | Europa League 1:30 pm | Eintrahct Frankfurt vs. Strasburgo | Europa League 1:45 pm | Wolverhampton vs. Torino | Europa League 1:45 pm | Rangers vs. Legia Warszawa | Europa League 2:00 pm | Vitoria Guimaraes vs. FCSB | Europa League 7:30 pm | Fluminense vs. Corinthians | Copa Sudamericana 7:15 pm | Cerro Porteño vs. River Plate | Copa Libertadores 7:00 pm | Real Potosí vs. Aurora | Bolivia - Liga de fútbol

Viernes 30 de agosto

3:00 pm | Ayacucho vs. Sport Huancayo | Liga 1 8:00 pm | César Vallejo vs. Sporting Cristal |Liga 1 1:00 pm | Sevilla vs. Celta de Vigo | LaLiga Santander 3:00 pm | Athletic Bilbao vs. Real Sociedad | LaLiga Santander 1:45 pm | Bologna vs. SPAL | Serie A 1:30 pm | Borussia M’gladbach vs. RB Leipzig | Bundesliga 1:45 pm | Metz vs. PSG | Ligue 1 1:00 pm | Moreirense vs. Portimonense | Portugal - Primeira Liga 3:15 pm | Belenenses vs. Boavista | Portugal - Primeira Liga 5:00 pm | Lanús vs. Central Córdoba | Superliga Argentina 7:10 pm | Estudiantes vs. Vélez Sarsfield | Superliga Argentina 7:10 pm | Defensa y Justicia vs. Banfield | Superliga Argentina 2:00 pm | Always Ready vs. San José | Bolivia - Liga de Fútbol 6:30 pm | Royal Pari vs. Guabirá | Bolivia - Liga de Fútbol 6:30 pm | Unión La Calera vs. Everton | Chile - Primera División 8:00 pm | Deportivo Cuenca vs. Barcelona | Ecuador - Primera A 3:30 pm | Sportivo Luqueño vs. Libertad | Paraguay - División Profesional 5:45 pm | Deportivo Capiatá vs. Olimpia | Paraguay - División Profesional 7:00 pm | Deportivo Anzoátegui vs. Deportivo Táchira | Venezuela - Primera División

Sábado 31 de agosto

11:00 am | Universidad San Martín vs. Unión Comercio | Liga 1 3:30 pm | UTC Cajamarca vs. Binacional | Liga 1 5:45 pm | Academia Cantolao vs. Sport Boys | Liga 1 8:00 pm | Universitario vs. Melgar | Liga 1 6:30 am | Southampton vs. Manchester United | Premier League 9:00 am | Chelsea vs. Sheffield United | Premier League 9:00 am | Crystal Palace vs. Aston Villa | Premier League 9:00 am | Leicester City vs. AFC | Premier League 9:00 am | Manchester City vs. Brighton & Hove Albion | Premier League 9:00 am | Newcastle United vs. Watford | Premier League 9:00 am | West Ham United vs. Norwich City | Premier League 11:30 am | Burnley vs. Liverpool | Premier League 10:00 am | Osasuna vs. Barcelona | LaLiga Santander 12:00 pm | Getafe vs. Deportivo Alavés | LaLiga Santander 12:00 pm | Levante vs. Real Valladolid | LaLiga Santander 2:00 pm | Real Betis vs. Leganés | LaLiga Santander 11:00 am | Milan vs. Brescia | Serie A 1:45 pm | Juventus vs. Napoli | Serie A 8:30 am | Bayern Múnich vs. Mainz 05 | Bundesliga 8:30 am | Bayer Leverkusen vs. Hoffenheim | Bundesliga 8:30 am | Wolfsburg vs. Paderborn | Bundesliga 8:30 am | Freiburg vs. Koln | Bundesliga 8:30 am | Schalke 04 vs. Hertha BSC | Bundesliga 11:30 am | Union Berlin vs. Borussia Dortmund | Bundesliga 10:30 am | Olympique Lyonnais vs. Bordeaux | Ligue 1 1:00 pm | Angers SCO vs. Dijon | Ligue 1 1:00 pm | Toulouse vs. Amiens SC | Ligue 1 1:00 pm | Nantes vs. Montpellier | Ligue 1 1:00 pm | Nimes vs. Brest | Ligue 1 10:30 am | Pacos de Ferreira vs. Marítimo | Portugal - Primeira Liga 10:30 am | Desportivo Aves vs. Famalicao | Portugal - Primeira Liga 1:00 pm | Sporting Lisboa vs. Rio Ave | Portugal - Primeira Liga 3:30 pm | Gil Vicente vs. Vitória Setúbal | Portugal - Primeira Liga 11:15 am | Argentinos Juniors vs. Gimnasia La Plata | Superliga Argentina 1:30 pm | San Lorenzo vs. Unión Santa Fe | Superliga Argentina 3:45 pm | Patronato vs. Independiente | Superliga Argentina 6:00 pm | Racing Club vs. Godoy Cruz | Superliga Argentina 2:30 pm | Bolívar vs. The Strongest | Bolivia - Liga de Fútbol 4:30 pm | Wilstermann vs. Nacional Potosí | Bolivia - Liga de Fútbol 9:00 am | Sao Paulo vs. Gremio | Brasileirao 3:00 pm | Bahia vs. CSA | Brasileirao 5:00 pm | Chapecoense vs. Santos | Brasileirao 5:00 pm | Atlético Paranaense vs. Ceará | Brasileirao 7:00 pm | Internacional vs. Botafogo | Brasileirao 11:30 am | Curicó Unido vs. Deportes Iquique | Chile - Primera División 2:00 pm | Coquimbo Unido vs. Universidad Chile | Chile - Primera División 7:00 pm | Audax Italiano vs. Unión Española | Chile - Primera División 2:00 pm | La Equidad vs. Alianza Petrolera | Colombia - Primera A 4:00 pm | Unión Magdalena vs. Cúcuta Deportivo | Colombia - Primera A 5:00 pm | Once Caldas vs. América de Cali | Colombia - Primera A 6:00 pm | Jaguares de Córdoba vs. Patriotas Boyacá | Colombia - Primera A 8:00 pm | Envigado vs. Águilas Doradas | Colombia - Primera A 1:00 pm | América de Quito vs. Técnico Universitario | Ecuador - Primera A 3:15 pm | Fuerza Amarilla vs. Aucas | Ecuador - Primera A 5:30 pm | Universidad Católica vs. Independiente del Valle | Ecuador - Primera A 5:00 pm | Deportivo Santaní vs. Nacional Asunción | Paraguay - División Profesional 3:00 pm | Carabobo vs. Llaneros de Guanare | Venezuela - Primera División 3:00 pm | Portuguesa vs. Deportivo La Guaira | Venezuela - Primera División 3:00 pm | LALA vs. Metropolitanos | Venezuela - Primera División 4:00 pm | Estudiantes Caracas vs. Deportivo Lara | Venezuela - Primera División 6:00 pm | New York RB vs. Colorado Rapids | MLS 6:30 pm | Columbus Crew vs. Chicado Fire | MLS 6:30 pm | Montreal Impact vs. DC United | MLS 6:30 pm | New England vs. Toronto FC | MLS 6:30 pm | Philadelphia Union vs. Atlanta United | MLS 7:00 pm | Dallas vs. Cincinnati | MLS 7:30 pm | Sporting KC vs. Houston Dynamo | MLS 9:00 pm | Vancouver Whitecaps vs. New York City | MLS 9:30 pm | Portland Timbers vs. Real Salt Lake | MLS 9:30 pm | SJ Earthquakes vs. Orlando City SC | MLS

Domingo 1 de Septiembre

11:00 am | Molinos El Pirata vs. Carlos A. Mannucci | Liga 1 4:00 pm | Deportivo Municipal vs. Alianza Lima | Liga 1 8:00 am | Everton vs. Wolverhampton Wanderes | Premier League 10:30 am | Arsenal vs. Tottenham Hotspur | Premier League 10:00 am | Valencia vs. Mallorca | LaLiga Santander 12:00 pm | Atlético de Madrid vs. Eibar | LaLiga Santander 12:00 pm | Espanyol vs. Granada | LaLiga Santander 2:00 pm | Villarreal vs. Real Madrid | LaLiga Santander 11:00 am | Lazio vs. Roma | Serie A 1:45 pm | Atalanta vs. Torino | Serie A 1:45 pm | Cagliari vs. Internazionale | Serie A 1:45 pm | Genoa vs. Fiorentina | Serie A 1:45 pm | Lecce vs. Hellas Verona | Serie A 1:45 pm | Sassuolo vs. Sampdoria | Serie A 1:45 pm | Udinese vs. Parma | Serie A 8:30 am | Werder Bremen vs. Augsburg | Bundesliga 11:00 am | Eintracht Frankfurt vs. Fortuna Dusseldorf | Bundesliga 8:00 am | Reims vs. Lille | Ligue 1 8:00 am | Rennes vs. Niza | Ligue 1 10:00 am | Mónaco vs. Racing de Estrasburgo | Ligue 1 2:00 pm | Olympique Marseille vs. Saint-Étienne | Ligue 1 10:00 am | Tondela vs. Santa Clara | Portugal - Primeira Liga 12:30 pm | Porto vs. Vitória Guimaraes | Portugal - Primeira Liga 3:00 pm | Sporting Braga vs. Benfica | Portugal - Primeira Liga 9:00 am | Colón vs. Rosario Central | Superliga Argentina 9:00 am | Atlético Tucumán vs. Arsenal | Superliga Argentina 11:15 am | Newell’s Old Boys vs. Huracán | Superliga Argentina 11:15 am | Talleres de Córdoba vs. Aldosivi | Superliga Argentina 3:00 pm | River Plate vs. Boca Juniors | Superliga Argentina 6:30 pm | Club Destroyers vs. Blooming | Bolivia - Liga de Fútbol 2:00 pm | Fortaleza vs. Goiás | Brasileirao 2:00 pm | Flamengo vs. Palmeiras | Brasileirao 5:00 pm | Cruzeiro vs. Vasco da Gama | Brasileirao 5:00 pm | Corinthians vs. Atlético Mineiro | Brasileirao 11:30 am | Universidad de Concepción vs. Palestino | Chile - Primera División 2:00 pm | Antofagasta vs. Universidad Católica | Chile - Primera División 4:30 pm | O’Higgins vs. Coquimbo Unido | Chile - Primera División 7:00 pm | Colo Colo vs. Audax Italiano | Chile - Primera División 4:00 pm | Deportivo Cali vs. Deportivo Pasto | Colombia – Primera A 5:00 pm | Santa Fe vs. Medellín | Colombia – Primera A 6:00 pm | Atlético Huila vs. Deportes Tolima | Colombia – Primera A 8:00 pm | Atlético Nacional vs. Millonarios | Colombia – Primera A 2:00 pm | Olmedo vs. Delfín | Ecuador - Primera A 4:15 pm | Emelec vs. Guayaquil City | Ecuador - Primera A 6:30 pm | Liga de Quito vs. El Nacional | Ecuador - Primera A 3:00 pm | Sportivo San Lorenzo vs. Sol de América | Paraguay - División Profesional 5:30 pm | Guaraní vs. General Díaz | Paraguay - División Profesional 3:00 pm | Estudiantes Mérida vs. Trujillanos | Venezuela - Primera División 3:00 pm | Monagas vs. Academia Puerto Cabello | Venezuela - Primera División 3:00 pm | Mineros de Guayana vs. Aragua | Venezuela - Primera División 3:00 pm | Atlético Venezuela vs. Zamora | Venezuela - Primera División 4:00 pm | Caracas vs. Zulia | Venezuela - Primera División 5:30 pm | Seattle Sounders FC vs. LA Galaxy | MLS 9:30 pm | Los Angeles FC vs. Minnesota United | MLS

¿CÓMO VER FÚTBOL EN VIVO ONLINE?

Puedes disfrutar y ver fútbol en vivo online a través de un ordenador, smartphone, laptop, tablet u otro dispositivo móvil, de manera legal, segura, rápida y sin amenazas de virus. También verlos en canales abiertos como FOX Sports, FOX Sports 2, ESPN, ESPN 2, o Facebook Live de manera gratuita.

Algunas ligas del mundo cuentan con los derechos y la autorización de las federaciones para transmitir sus partidos en vivo, es decir, ningún paquete de cable puede transmitirlos, existen una serie de aplicativos que te permiten ver fútbol en vivo online en calidad HD, de manera segura y legal.

Cabe aclarar que no todas las señales se transmitirán en HD para ver fútbol en vivo, sino en 360 píxeles, y que dependiendo de tu ubicación geográfica algunos canales pueden estar restringidos. estar restringidos a todo el mundo. Asimismo, en Reddit podrás encontrar una serie de enlaces para poder ver fútbol en vivo online de las mejores ligas del mundo.

¿CÓMO Y DÓNDE VER FÚTBOL EN VIVO ONLINE?

1. FÚTBOL EN VIVO EN PERÚ

Disfruta lo mejor del Torneo Descentralizado y de las diferentes ligas del mundo en las siguientes plataformas. (Foto: Captura Google Play)

Además de Gol Perú, Latina transmitirá gratuitamente los partidos más importantes del Torneo Descentralizado a través de su aplicación, especialmente los de Perú. Además, puedes descargarte la App Fútbol Movistar para ver fútbol en vivo online del torneo nacional. Por otro lado, si tienes el paquete de DirecTV, puedes descargar la aplicación móvil de DirecTV Sports y no perderte ningún detalle de las mejores ligas del mundo.

2. FÚTBOL EN VIVO EN ESPAÑA

En España hay diferentes plataformas para poder disfrutar de LaLiga Santander y las mejores ligas internacionales. (Foto: beIN Connect)

Mitele, la aplicación oficial de contenidos del grupo Mediaset, implementa un reproductor online de contenido por streaming que emite la señal en directo de canales que transmitirán LaLiga Santander. Las otras plataformas donde podrás ver fútbol en vivo online de todos los partidos del fútbol de España y las ligas más importantes del mundo desde tu móvil o televisión son: TDT España, Movistar+, Telecable España y beIN Connect. Por otro lado, si tienes el paquete de DirecTV, puedes descargar la aplicación móvil de DirecTV Sports y no perderte ningún detalle de las mejores ligas del mundo.

3. FÚTBOL EN VIVO EN MÉXICO

En México hay diferentes plataformas para ver en streaming la Liga MX y diferentes torneos internacionales. (Foto: TDN)

Azteca Deportes, Televisa Deportes, TDN y DirecTV Sports transmitirán la Liga MX y las diferentes ligas del mundo vía online. Estas cadenas serán las encargadas para transmitir y ver fútbol en vivo online desde tu teléfono móvil y en la comodidad de tu hogare; además, de otras disciplinas deportivas como el boxeo y la NFL.

4. FÚTBOL EN VIVO EN ARGENTINA

Argentina, un país futbolero, cuenta con muchos canales vía streaming para poder ver fútbol en vivo. (Foto: Fox Sport)

Argentina, un país apasionado del fútbol es infaltable para brindar servicio streaming para poder disfrutar y ver fútbol en vivo online de la Superliga Argentina y las mejores ligas del mundo. Los aplicativos de Televisión Publica Argentina, TyC Sports, FOX Sports y DirecTV Sports te llenarán de una agenda cargada de eventos deportivos los días de semana y, sobre todo, fines de semanas.

5. FÚTBOL EN VIVO EN COLOMBIA

En Colombia, a través de Google Play y App Store, podrás ver fútbol en vivo online de diferentes torneos internacionales. (Foto: Captura)

En Colombia, a través de Google Play y App Store, en cualquier dispositivo móvil con sistema operativo Android o IOS, podrás descargar la aplicación que te permitirá ver fútbol en vivo online. Una de estas herramientas es la novedosa y práctica app Canal RCN, la cual te permitirá disfrutar lo mejor de la Liga Águila y diferentes ligas del mundo. Por otro lado, si tienes el paquete de DirecTV, puedes descargar la aplicación móvil de DirecTV Sports y no perderte ningún detalle de las mejores ligas del mundo.

