Después de no renovar con la Selección Peruana, Ricardo Gareca ha sido relacionado con algunos clubes y selecciones como su nuevo destino profesional; sin embargo, hasta ahora ninguna de las “posibilidades” se ha concretado: en Boca Juniors decidieron renovarle a Hugo Ibarra, en Independiente eligieron a Julio Falcioni y hoy presentaron a Diego Cocca en la Selección de México.

“Se decidió que fuera el señor Diego Cocca. Estamos convencidos de que esa fue una buena decisión y de que vamos a triunfar con Diego al frente. Él es un hombre trabajador, es un gran estratega”, dijo Rodrigo Ares de Parga, director ejecutivo de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol.





El entrenador de 50 años, Diego Cocca, es el quinto seleccionador argentino a cargo de la absoluta de México y llega tras su paso por clubes como el Tigres, Atlas, Rosario Central, Tijuana y Racing, entre los más recientes.





¿Por qué Ricardo Gareca no renovó con la Selección Peruana?





“Yo renové con Edwin Oviedo. El trato que tuve con Agustín Lozano fue de respeto, tanto de mí hacía él como de él hacia mí. Cada uno tiene una manera de conducir. No hubo ningún tipo de posibilidad de renovar por su manera de conducir o de llevar la negociación. No puedo cuestionar una manera de conducir, cada uno tiene su manera y en eso no me alineo”, declaró Ricardo Gareca.

“Yo debo ser el único técnico del cual se habla de dinero y sale de Perú. Entiendo que no son las maneras. Cuando se habla de dinero, yo le escapo. La gente tiene tantos problemas y, buscar la sensibilidad de la gente a través del dinero, yo no encajo en ese tipo de situación. Soy un técnico como cualquier otro, que me tengo que poner de acuerdo en las cuestiones deportivas y me manejan -como todo técnico- la parte económica. Pero parece que lo mío es algo interesante o recurrente de un solo sector que estaba interesado en lo que yo ganaba”, finalizó.





