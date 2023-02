Desde la salida de Gustavo Alfaro de la Selección de Ecuador en la quincena de enero, se rumoreó y algunos medios hasta afirmaron que el ex técnico de la ‘blanquirroja’, Ricardo Gareca, sería el nuevo técnico de ‘la tri’, pero no. En los últimos días, la selección amarilla tuvo conversaciones con dos técnicos más:

Primero, la Selección de Ecuador se comunicó con Sebastián Beccacece, ex asistente de Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018 con Argentina y campeón de la Recopa Sudamericana como entrenador en el club Defensa y Justicia. Luego, empresarios afines a la ‘amarilla’ también se comunicaron con César Farías, ex seleccionador de Venezuela y Bolivia.

Sin embargo, días antes del contacto con los antes mencionados, ‘la tri’ ya se había comunicado con Ricardo Gareca, que reconoció que “he notado buena intención de parte de ellos. El interés de ellos en contratarme y el interés mío por asumir una selección tan importante como Ecuador. Hay interés de ambas partes”.

¿Qué dijeron Sebastián Beccacece y César Farías sobre la Selección de Ecuador?

“Es una de las posibilidades, estamos abiertos e ilusionados. Todo empezó con una corazonada. Viendo el Mundial nos gustó mucho Ecuador por su pasión, rebeldía y juventud. Lo que hizo Gustavo Alfaro fue muy interesante”, declaró el argentino.

“A mí, tres empresarios de fútbol me llamaron para decirme para ir a la selección ecuatoriana y les dije que «muchas gracias, pero no», porque yo no creo que esos sean los caminos. Yo no le voy a quedar debiendo favores a nadie, que después tenga que traer o poner a un jugador”, sentenció el venezolano.

