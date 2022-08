La presentación del Manchester United en la Premier League no fue la mejor, dado que perdió en casa ante Brighton (1-2). El debut oficial del entrenador Erik ten Hag no fue el más auspicioso y no solo recibió críticas por el resultado, sino también por dejar a Cristiano Ronaldo como suplente en la mayor parte del cotejo.

En ese sentido, el estratega brindó una conferencia de prensa, donde se refirió al desempeño de sus dirigidos y a la inclusión de ‘CR7′. “Definitivamente, ha sido un contratiempo, una verdadera decepción. Sabía desde el principio que no sería simple. Dimos dos balones fáciles y el colectivo no fue bueno”, inició el DT neerlandés.

“No estoy satisfecho con lo visto en esta derrota. Deberíamos hacerlo mejor. Cometimos errores con el balón y también en la organización en la defensa. Tenemos que tomar las lecciones y aprender rápidamente de ellas”, agregó el técnico del Manchester United.

Además, Erik ten Hag explicó que la escuadra mejoró con el ingreso de ‘CR7′, a los 53 minutos: “Está claro que en la segunda mitad fuimos mejores en el mediocampo, con Christian Eriksen abajo y Cristiano Ronaldo arriba. Creamos y Marcus Rashford tuvo dos buenas ocasiones, es una pena que no anotamos”.

“Vi un equipo que se mantuvo unido y luchó. Al menos creamos peligro y la primera oportunidad del juego con Bruno Fernandes. Este un gran trabajo y tenemos que esforzarnos mucho, analizar y luego avanzar”, manifestó el estratega.

Finalmente, Ten Hag aseguró que no piensa en fichajes, dado que confía en los futbolistas de su plantel. “Podríamos hacerlo mejor con los jugadores que teníamos. El Brighton es un club decente, tienen todos los cumplidos, pero miro a mi equipo y no deberíamos regalar dos goles fáciles”, concluyó.